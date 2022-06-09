"Бросить Украину было бы аморально". Джонсон заявил, что Британия должна продолжать поддерживать Украину, несмотря на экономические трудности

"Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется в условиях ее войны с Россией. Покинуть ее было бы морально отвратительно", – заявил он.
Речь Джонсона была посвящена экономическому кризису и росту стоимости жизни в Великобритании. По мнению премьера, нестабильность, вызванную вторжением России в Украину, нельзя быстро исправить, но экономические последствия войны со временем уменьшатся.
"Путин совершил колоссальную стратегическую ошибку, он в корне неправильно понял психологию своих противников и то, что на самом деле представляет собой Украина", – отметил он.
Джонсон считает, что президенту РФ Владимиру Путину никогда не удастся подчинить Украину, и чем раньше он это поймет, тем лучше. Нельзя также допустить, чтобы оккупантам удалось поглотить часть страны и объявить о прекращении огня, считает Джонсон.
"Он сможет продолжать крутить нож в ране, и крокодил просто вернется за добавкой", – Джонсон продолжил сравнивать президента России с аллигатором, с которым "невозможно договориться, когда он жует твою ногу".
Подводя итог, британский премьер заявил, что сейчас не время прекращать поддержку Украины, и хотя цены на газ, нефть, зерно и удобрения выросли, Запад не может заставить Киев принять мирные условия, продиктованные Путиным.
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.
ВВС 27 мая сообщал, ссылаясь на данные правительства, что Великобритания выделила на предоставление оборонной помощи Украине $1,6 млрд.
27 мая в интервью Bloomberg Джонсон призвал страны Запада увеличить военную поддержку Украины, включая отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил, что силы президента РФ Владимира Путина "продолжают прогрызать землю" на Донбассе, добиваясь "медленного, но ощутимого прогресса". Британский премьер добавил, что "крайне важно продолжать поддерживать украинцев в военном отношении".
В то же время Джонсон выступил против заключения мирного соглашения с Россией, которое может привести к потере Украиной своих территорий. Он подчеркнул, что нельзя "иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу". По мнению Джонсона, Путину "совершенно нельзя доверять".