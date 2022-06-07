Джонсон: Мировые лидеры не должны давить на Зеленского с целью уговорить его согласиться на "плохой мир" с Путиным

По словам Джонсона, "крайне важно", чтобы на Зеленского не оказывалось давление с целью уговорить его согласиться на "плохой мир", так как "плохие мирные соглашения не длятся долго", рассказал его спикер. Премьер сказал, что мир "должен избегать любого результата, который может создать впечатление, что необоснованная агрессия [президента РФ Владимира] Путина принесла плоды".

Британский премьер сказал, что Великобритания "останется на передовой" поддержки Украины.

Также на заседании правительства министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна введет новые санкции против РФ за ее вторжение в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)