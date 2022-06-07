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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон: Мировые лидеры не должны давить на Зеленского с целью уговорить его согласиться на "плохой мир" с Путиным

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Джонсон сказал, что Великобритания "останется на передовой" поддержки Украины
Джонсон сказал, что Великобритания "останется на передовой" поддержки Украины
Фото: EPA

Мировые лидеры не должны подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к невыгодному мирному соглашению с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон своей команде министров 7 июня, пишет Reuters со ссылкой на его представителя.

По словам Джонсона, "крайне важно", чтобы на Зеленского не оказывалось давление с целью уговорить его согласиться на "плохой мир", так как "плохие мирные соглашения не длятся долго", рассказал его спикер. Премьер сказал, что мир "должен избегать любого результата, который может создать впечатление, что необоснованная агрессия [президента РФ Владимира] Путина принесла плоды".

Британский премьер сказал, что Великобритания "останется на передовой" поддержки Украины.

Также на заседании правительства министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна введет новые санкции против РФ за ее вторжение в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В мае стало известно об "итальянском плане мира" в Украине, подготовленном главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он состоял из четырех шагов, которые, по мнению Рима, могут остановить войну России против Украины.

В июне CNN сообщил, что официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения огня и достижения мира. Телекомпания отметила, что Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США – "ничего об Украине без Украины".

Зеленский 7 июня заявил, что Украина не будет "сговорчивой" в переговорах с РФ. как ожидают некоторые лидеры.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Великобритания, переговоры, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, Лиз Трасс
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