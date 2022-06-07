Зеленский заявил, что по поводу войны Украина не будет "сговорчивой", как ожидают лидеры некоторых стран

"Не может быть каких-то разговоров без Украины, за нашей спиной, каких-либо договоренностей. Не может быть ожиданий у тех или иных лидеров некоторых стран о том, что мы ослабим наши позиции, "нужно еще подождать", мы будем истощены экономически, инфраструктурно, у нас будет дефицит денег, дефицит топлива, и тогда, как они говорят, Украина будет "сговорчивой", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что этого ожидать не стоит.

"Государство наше таким не будет. Мы уже потеряли много людей для того, чтобы просто так, вы знаете, отдавать наши территории. Поэтому [Украине необходимы] оружие, политическое единение мира вокруг нас и мощная санкционная политика, которая поможет посадить Российскую Федерацию за стол переговоров без ультимативной позиции с ее стороны", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В мае стало известно об "итальянском плане мира" в Украине, подготовленном главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он состоял из четырех шагов, которые, по мнению Рима, могут остановить войну России против Украины.

В июне CNN сообщил, что официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения огня и достижения мира. Телекомпания отметила, что Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США – "ничего об Украине без Украины".