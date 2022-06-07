Зеленский о войне: Глухой угол – не наш вариант. На некоторых направлениях у нас замедлена деоккупация

"Глухой угол – не наш вариант, мы не можем постоянно жить в таком состоянии, в состоянии боевых действий, Мы привыкаем, мы все люди. Наши граждане, наше население – крепкое, оно может действительно адаптироваться к таким условиям, потому что точно знает, против кого и за что конкретно мы боремся", – сказал Зеленский.
Он согласился с журналисткой, что освобождение украинских территорий зависит от мощного оружия, и подчеркнул, что для этого нужны также политическая поддержка Запада и "санкционная понятная, мощная политика".
"Поэтому глухой угол – точно не наш вариант. Сегодня я могу констатировать, что на некоторых направлениях у нас немного замедлен момент деоккупации. И, наоборот, есть угроза относительно наступления со стороны Российской Федерации, ее войск", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта Зеленский называл одним из самых сложных.