Зеленский о войне: Глухой угол – не наш вариант. На некоторых направлениях у нас замедлена деоккупация

Зеленский: Наше население точно знает, против кого и за что конкретно мы боремся Фото: president.gov.ua

"Глухой угол – не наш вариант, мы не можем постоянно жить в таком состоянии, в состоянии боевых действий, Мы привыкаем, мы все люди. Наши граждане, наше население – крепкое, оно может действительно адаптироваться к таким условиям, потому что точно знает, против кого и за что конкретно мы боремся", – сказал Зеленский.

Он согласился с журналисткой, что освобождение украинских территорий зависит от мощного оружия, и подчеркнул, что для этого нужны также политическая поддержка Запада и "санкционная понятная, мощная политика".

"Поэтому глухой угол – точно не наш вариант. Сегодня я могу констатировать, что на некоторых направлениях у нас немного замедлен момент деоккупации. И, наоборот, есть угроза относительно наступления со стороны Российской Федерации, ее войск", – объяснил Зеленский.

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