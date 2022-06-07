Зеленский призвал украинцев помочь Украине оставаться в "топе глобального внимания"

Зеленский: Чем больше будет сказано об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну Фото: president.gov.ua

"Готовлюсь к новой волне обращений и общения с политическими и экспертными сообществами мира для того, чтобы гарантировать нашему государству ту поддержку, в которой мы так нуждаемся. Это постоянный процесс – сохранение внимания, и его нельзя останавливать ни на миг", – сказал президент.

Он отметил, что "держать внимание на одной теме долгое время очень сложно" и "чтобы не уменьшалось внимание к Украине" и ее борьбе за свободу, "каждый и каждая должны продолжать говорить о том, что происходит".

"Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности. Конечно, прежде всего это касается журналистов. И сегодня, кстати, я хочу пожелать не замыкаться на нашем внутреннем украинском контексте. Чем больше будет сказано об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну и освободить нашу землю", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что это касается всех представителей государства и украинской политики.

"Работайте для нашей обороны. В единстве и в полную силу. Но не забывайте, что бизнес, сфера культуры и просто обычные люди также могут сделать немало для того, чтобы Украина оставалась в топе глобального внимания. [...] Говорить об Украине и побуждать к разговорам об Украине – это то, что поможет нам в переговорах с представителями государств о конкретной важной помощи, которая необходима сегодня Украине", – заявил Зеленский.

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