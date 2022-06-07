Зеленский призвал украинцев помочь Украине оставаться в "топе глобального внимания"

"Готовлюсь к новой волне обращений и общения с политическими и экспертными сообществами мира для того, чтобы гарантировать нашему государству ту поддержку, в которой мы так нуждаемся. Это постоянный процесс – сохранение внимания, и его нельзя останавливать ни на миг", – сказал президент.
Он отметил, что "держать внимание на одной теме долгое время очень сложно" и "чтобы не уменьшалось внимание к Украине" и ее борьбе за свободу, "каждый и каждая должны продолжать говорить о том, что происходит".
"Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности. Конечно, прежде всего это касается журналистов. И сегодня, кстати, я хочу пожелать не замыкаться на нашем внутреннем украинском контексте. Чем больше будет сказано об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну и освободить нашу землю", – объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что это касается всех представителей государства и украинской политики.
"Работайте для нашей обороны. В единстве и в полную силу. Но не забывайте, что бизнес, сфера культуры и просто обычные люди также могут сделать немало для того, чтобы Украина оставалась в топе глобального внимания. [...] Говорить об Украине и побуждать к разговорам об Украине – это то, что поможет нам в переговорах с представителями государств о конкретной важной помощи, которая необходима сегодня Украине", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения России на Украину ряд стран, в том числе предоставили Киеву военную помощь или расширили ее поставки.
В частности, на 3 мая США предоставили Украине военной помощи на общую сумму $3 млрд, поддержали выделение нового пакета помощи в размере $40 млрд и приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США Джо Байден сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.
Для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы в виде грантов и займов.
Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.