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Зеленский: Россия нарушила более 400 международных договоров. Почему кто-то до сих пор сомневается, блокировать ли отношения с таким государством?

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Зеленский: Евросоюз может сделать исторический шаг, подтвердив принадлежность народа Украины к европейской семье
Зеленский: Евросоюз может сделать исторический шаг, подтвердив принадлежность народа Украины к европейской семье
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал демократические страны поддержать Украину не только на словах, но и на деле. Об этом он говорил 10 июня на Копенгагенском саммите за демократию, текст и видео выступления опубликовал Офис президента.

Президент отметил, что слово "всегда является основой для закона, договора, соглашения, конвенций, статутов и меморандумов" и обратил внимание на то, "как немного времени понадобилось одной системе, чтобы превратить слова о якобы не существующем народе в жестокие военные действия, направленные на уничтожение этого народа".

"Могут ли демократические системы оказать помощь этому народу, который становится жертвой агрессии, так же быстро, как тирания начинает агрессию? Есть ли у демократического мира инструменты, которые могут так же быстро обеспечить защиту этой территории, которую кто-то решил захватить?" – спросил Зеленский.

Зеленский напомнил, что агрессия России началась не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году.

"За время войны Россия нарушила около четырехсот различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства", – сказал он.

Среди них президент назвал Устав ООН, Конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма, Конвенцию ООН о предотвращении наказания за преступление геноцида, Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию ООН по морскому праву, Хельсинкский Акт, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Устав Совета Европы.

Отдельно президент упомянул Будапештский меморандум, нарушением которого Россия "нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире".

Он отметил, что демократия и международное право – это "уважение к словам", но они работают, только когда подкреплены действиями. Зеленский призвал перейти к действиям от слов о том, что "Украина – часть европейской семьи".

"Почему украинскому народу так долго твердили, что он должен оставаться в этой серой зоне между Евросоюзом и Россией? Если Россия цинично нарушает буквально все ключевые документы международного права, то почему до сих пор находятся те, кто колеблется, блокировать ли какие-либо отношения с таким государством?.. В ближайшие недели Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не пусты", – подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что для европейского континента нужны эффективные, юридически обязывающие гарантии безопасности и обновленная архитектура безопасности.

"Демократия должна быть действенной – во всех смыслах. Европа должна быть действенной. Если слова сказаны, если они положены на бумагу и стали документами международного права, они должны работать. Они должны действовать. И если это будет так, не будет возникать вопроса о том, кто же победит и где эта линия фронта. Конечно, демократия. Конечно, Европа", – подытожил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: ООН, демократия, меморандум, геноцид, евроинтеграция, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, международное право, война России против Украины, документы, Евросоюз
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