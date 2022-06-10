Зеленский: Россия нарушила более 400 международных договоров. Почему кто-то до сих пор сомневается, блокировать ли отношения с таким государством?

Президент отметил, что слово "всегда является основой для закона, договора, соглашения, конвенций, статутов и меморандумов" и обратил внимание на то, "как немного времени понадобилось одной системе, чтобы превратить слова о якобы не существующем народе в жестокие военные действия, направленные на уничтожение этого народа".

"Могут ли демократические системы оказать помощь этому народу, который становится жертвой агрессии, так же быстро, как тирания начинает агрессию? Есть ли у демократического мира инструменты, которые могут так же быстро обеспечить защиту этой территории, которую кто-то решил захватить?" – спросил Зеленский.

Зеленский напомнил, что агрессия России началась не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году.

"За время войны Россия нарушила около четырехсот различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства", – сказал он.

Среди них президент назвал Устав ООН, Конвенцию ООН о борьбе с финансированием терроризма, Конвенцию ООН о предотвращении наказания за преступление геноцида, Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию ООН по морскому праву, Хельсинкский Акт, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Устав Совета Европы.

Отдельно президент упомянул Будапештский меморандум, нарушением которого Россия "нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире".

Он отметил, что демократия и международное право – это "уважение к словам", но они работают, только когда подкреплены действиями. Зеленский призвал перейти к действиям от слов о том, что "Украина – часть европейской семьи".

"Почему украинскому народу так долго твердили, что он должен оставаться в этой серой зоне между Евросоюзом и Россией? Если Россия цинично нарушает буквально все ключевые документы международного права, то почему до сих пор находятся те, кто колеблется, блокировать ли какие-либо отношения с таким государством?.. В ближайшие недели Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не пусты", – подчеркнул Зеленский.