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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский на форуме в Братиславе: Кандидатство в члены ЕС – это такая мелочь. Но для нас она важна. Это мотивация для украинцев

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Зеленский: Сейчас одна из мотиваций для объединения наших людей и веры в то, что Европа действительно считает нас равными, кандидатство в члены ЕС. У нас не так много мотиваций для единства
Зеленский: Сейчас одна из мотиваций для объединения наших людей и веры в то, что Европа действительно считает нас равными, – кандидатство в члены ЕС. У нас не так много мотиваций для единства
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает что предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза продемонстрирует единство Европы.

Об этом он заявил, выступая на международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе по видеосвязи, запись в YouTube обнародовал Офис президента. 

"Мы должны усиливать единство Европы, подлинное единство. И главным шагом на этом пути должно стать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза, а затем полноправное членство. Не может быть даже соблазна у России допускать, что европейские страны не поддержат Украину в этом вопросе. Если Россия почувствует, что Европа дает слабину и может оставить Украину без очевидно необходимого решения о кандидатстве, то это будет одним из крупнейших дестабилизационных факторов для континента за все время полномасштабной войны России против Украины", – сказал президент.

Через некоторое время, отвечая на вопрос о том, что Украине нужно, кроме оружия, он вернулся к теме евроинтеграции. 

"Мы говорим об оружии, которое объединяет наш народ. Единство нашего народа – главное оружие державы. Объединение народа зависит от мотивации. Когда на нас смотрят вся Европа и весь мир – и поддерживают нас – это большая мотивация. Если вы не будете уставать нас поддерживать – духом, силой, политически – украинский народ тоже не устанет защищать те же ценности. Когда мы говорим о том, чем помочь... Мы все понимаем, что вопрос членства в ЕС решается не за день и не за месяц, это понятно. Сейчас одна из мотиваций для объединения наших людей и веры в то, что Европа действительно считает нас равными, сильными, – кандидатство в члены ЕС", – заявил Зеленский. 

Он предположил, что в зале присутствуют многие, от которых зависит это решение, и обратился к ним. 

"Хочу вам сказать, что это не просто фраза. Кто-то говорит из лидеров: "Это техническая вещь, подождите, наступит соответствующее время, придет этот момент". Нет. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. У нас не так много мотиваций в Украине для того, чтобы быть объединенными: это наше государство, земля, сберечь наших детей, чтобы они были живы, и чтобы нас уважали. А уважение – это большая мотивация. И часть этого уважения – чувствовать себя равным. Кандидатство в члены ЕС – это такая мелочь. Но для нас она важна. Для кого-то из лидеров это мелочь, для членов ЕС – пройденный этап. А для нас это мотивация. Не забывайте об этом", – добавил Зеленский.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: евроинтеграция, Братислава, Европейский союз, Владимир Зеленский, Европа, украинцы, Евросоюз, ЕС
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