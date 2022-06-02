Зеленский на форуме в Братиславе: Кандидатство в члены ЕС – это такая мелочь. Но для нас она важна. Это мотивация для украинцев

Зеленский: Сейчас одна из мотиваций для объединения наших людей и веры в то, что Европа действительно считает нас равными, – кандидатство в члены ЕС. У нас не так много мотиваций для единства Фото: president.gov.ua

Об этом он заявил, выступая на международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе по видеосвязи, запись в YouTube обнародовал Офис президента.

"Мы должны усиливать единство Европы, подлинное единство. И главным шагом на этом пути должно стать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза, а затем полноправное членство. Не может быть даже соблазна у России допускать, что европейские страны не поддержат Украину в этом вопросе. Если Россия почувствует, что Европа дает слабину и может оставить Украину без очевидно необходимого решения о кандидатстве, то это будет одним из крупнейших дестабилизационных факторов для континента за все время полномасштабной войны России против Украины", – сказал президент.

Через некоторое время, отвечая на вопрос о том, что Украине нужно, кроме оружия, он вернулся к теме евроинтеграции.

"Мы говорим об оружии, которое объединяет наш народ. Единство нашего народа – главное оружие державы. Объединение народа зависит от мотивации. Когда на нас смотрят вся Европа и весь мир – и поддерживают нас – это большая мотивация. Если вы не будете уставать нас поддерживать – духом, силой, политически – украинский народ тоже не устанет защищать те же ценности. Когда мы говорим о том, чем помочь... Мы все понимаем, что вопрос членства в ЕС решается не за день и не за месяц, это понятно. Сейчас одна из мотиваций для объединения наших людей и веры в то, что Европа действительно считает нас равными, сильными, – кандидатство в члены ЕС", – заявил Зеленский.

Он предположил, что в зале присутствуют многие, от которых зависит это решение, и обратился к ним.

"Хочу вам сказать, что это не просто фраза. Кто-то говорит из лидеров: "Это техническая вещь, подождите, наступит соответствующее время, придет этот момент". Нет. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. У нас не так много мотиваций в Украине для того, чтобы быть объединенными: это наше государство, земля, сберечь наших детей, чтобы они были живы, и чтобы нас уважали. А уважение – это большая мотивация. И часть этого уважения – чувствовать себя равным. Кандидатство в члены ЕС – это такая мелочь. Но для нас она важна. Для кого-то из лидеров это мелочь, для членов ЕС – пройденный этап. А для нас это мотивация. Не забывайте об этом", – добавил Зеленский.