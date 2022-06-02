Глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Бербок: Мы не можем сейчас захлопнуть дверь перед Украиной Фото: EPA

"Мы не можем сейчас захлопнуть дверь перед Украиной. Недостаточно сказать, что вы принадлежите Европе, вы принадлежите ЕС", – сказала политик.

При этом Бербок уточнила, что пройдет некоторое время, прежде чем начнутся настоящие переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Быстрый процесс присоединения невозможен, скидки быть не может. Однако Германия также должна понимать свою нынешнюю особую ответственность. Мы не можем просто действовать по формуле, мы должны понимать, что это исторический момент", – подчеркнула она.