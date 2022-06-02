Глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

"Мы не можем сейчас захлопнуть дверь перед Украиной. Недостаточно сказать, что вы принадлежите Европе, вы принадлежите ЕС", – сказала политик.
При этом Бербок уточнила, что пройдет некоторое время, прежде чем начнутся настоящие переговоры о вступлении Украины в ЕС.
"Быстрый процесс присоединения невозможен, скидки быть не может. Однако Германия также должна понимать свою нынешнюю особую ответственность. Мы не можем просто действовать по формуле, мы должны понимать, что это исторический момент", – подчеркнула она.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".