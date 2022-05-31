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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС – премьер

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Драги заявил, что судьба статуса кандидата для Украины в настоящее время "непредсказуема"
Драги заявил, что судьба статуса кандидата для Украины в настоящее время "непредсказуема"
Фото: EPA

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе возражают "основные" государства ЕС. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его словам, против предоставления Украине статуса кандидата возражают "почти все основные государства ЕС, я бы сказал, все, кроме Италии".

Премьер заявил, что судьба статуса кандидата для Украины в настоящее время "непредсказуема" из-за оппозиции этих стран.

При этом он не исключил "быстрого движения Украины в сторону ЕС".

"И мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения", – добавил Драги.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Италия, евроинтеграция, Евросоюз, Марио Драги
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