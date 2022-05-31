Почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС – премьер

Драги заявил, что судьба статуса кандидата для Украины в настоящее время "непредсказуема" Фото: EPA

По его словам, против предоставления Украине статуса кандидата возражают "почти все основные государства ЕС, я бы сказал, все, кроме Италии".

Премьер заявил, что судьба статуса кандидата для Украины в настоящее время "непредсказуема" из-за оппозиции этих стран.

При этом он не исключил "быстрого движения Украины в сторону ЕС".

"И мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения", – добавил Драги.