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ПОЛИТИКА

Украина принадлежит Евросоюзу и будет его составляющей – президент Словакии

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Чапутова: Я продолжу говорить о вступлении Украины в ЕС с нашими европейскими лидерами
Чапутова: Я продолжу говорить о вступлении Украины в ЕС с нашими европейскими лидерами
Фото: EPA

Украина должна стать членом Европейского союза. Об этом во время выступления в Верховной Раде 31 мая заявила президент Словакии Зузана Чапутова, видео опубликовано на YouTube-канале украинского парламента.

"Сегодня продолжаются дебаты по поводу того, предоставлять или не предоставлять Украине статус страны – кандидата на вступление в ЕС. Ответ для нас и для вас понятен: Украина принадлежит Евросоюзу и будет его составляющей. Словакия и я лично сделаем все, чтобы это произошло как можно быстрее. Я продолжу говорить об этом с нашими европейскими лидерами", – сказала президент.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Словакия, евроинтеграция, война России против Украины, Евросоюз, Зузана Чапутова
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