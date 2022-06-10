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ПОЛИТИКА

Еврокомиссия порекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС, но Нидерланды и Дания против – Bloomberg

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Еврокомиссия, по информации Bloomberg, поддержит заявку Украины, но стране необходимо еще преодолеть возражения ряда государств
Еврокомиссия, по информации Bloomberg, поддержит заявку Украины, но стране необходимо еще преодолеть возражения ряда государств
Фото: depositphotos.com

Еврокомиссия в своем заключении поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС с условием выполнения отдельных реформ. Об этом написало 9 июня Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, Европейская комиссия на следующей неделе даст рекомендации о предоставлении Украине статуса кандидата. Вероятная дата вынесения заключения Еврокомиссии – 17 июня. Отмечается, что эта рекомендация – "ключевой шаг на долгом пути к членству в ЕС".

Рекомендация, по словам источников, будет сопровождаться условиями, связанными с верховенством закона и антикоррупционным законодательством.

"Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые выступают против расширения блока. Окончательное заключение Европейской комиссии, даже если оно будет положительным, потребует одобрения государств-членов, прежде чем Украине будет официально предоставлен этот статус", – напоминает Bloomberg.

По информации издания, большинство стран – членов ЕС поддерживают заявку Украины. Среди них, в частности, Италия, Польша, страны Балтии, Ирландия. 

Однако Дания и Нидерланды выступают против того, чтобы сделать Украину кандидатом в члены ЕС, Германия же предлагает дать стране некий статус "условного кандидата", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В дипломатической ноте Дании, с которой ознакомилось издание, говорится, что Украина "недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств".

В документе отмечается, что Киеву необходимо будет "фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса во всех этих областях.

По мнению Копенгагена, Украина "в целом находится на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент 1 марта призвал институции ЕС работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата, а 8 июня поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата

11 марта состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС. 

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 9 июня сказала, что сейчас против предоставления Украине статуса кандидата выступают три страны. Она не назвала их.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Теги: Германия, Нидерланды, Дания, Еврокомиссия, демократия, реформы, Европейская комиссия, Bloomberg, евроинтеграция, Европейский союз, ЕС
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