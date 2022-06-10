Еврокомиссия порекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС, но Нидерланды и Дания против – Bloomberg

Еврокомиссия, по информации Bloomberg, поддержит заявку Украины, но стране необходимо еще преодолеть возражения ряда государств Фото: depositphotos.com

По информации издания, Европейская комиссия на следующей неделе даст рекомендации о предоставлении Украине статуса кандидата. Вероятная дата вынесения заключения Еврокомиссии – 17 июня. Отмечается, что эта рекомендация – "ключевой шаг на долгом пути к членству в ЕС".

Рекомендация, по словам источников, будет сопровождаться условиями, связанными с верховенством закона и антикоррупционным законодательством.

"Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые выступают против расширения блока. Окончательное заключение Европейской комиссии, даже если оно будет положительным, потребует одобрения государств-членов, прежде чем Украине будет официально предоставлен этот статус", – напоминает Bloomberg.

По информации издания, большинство стран – членов ЕС поддерживают заявку Украины. Среди них, в частности, Италия, Польша, страны Балтии, Ирландия.

Однако Дания и Нидерланды выступают против того, чтобы сделать Украину кандидатом в члены ЕС, Германия же предлагает дать стране некий статус "условного кандидата", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В дипломатической ноте Дании, с которой ознакомилось издание, говорится, что Украина "недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств".

В документе отмечается, что Киеву необходимо будет "фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса во всех этих областях.

По мнению Копенгагена, Украина "в целом находится на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС.