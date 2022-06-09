Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, текст проекта резолюции опубликован на сайте Европарламента. На странице документа на сайте Европарламента еще не опубликован финальный текст принятой резолюции, но сообщается, что рекомендации Совету ЕС и главе дипломатии ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины были приняты 8 июня.
По информации Рады, за резолюцию проголосовали 438 евродепутатов, 65 – высказались против, 94 – воздержались.
Согласно тексту проекта, Европарламент рекомендует Совету ЕС:
"Німецька хвиля" пишет, что финальный текст принятой резолюции не совсем соответствует проекту: в него внесли несколько поправок.
Так, социал-демократической фракции Европарламента удалось заменить пункт документа, в котором говорилось, что Владимир Путин за время при власти превратил Россию в "тоталитарное государство-изгой", и именно так странам ЕС следует к ней относиться.
По информации издания, за то, чтобы оставить этот текст, проголосовали 229 евродепутатов. Но 330 их коллег заменили этот пункт таким: "Агрессивная война РФ против Украины и ее атаки на европейский мирный порядок происходят на фоне жестких репрессий против гражданского общества и политической оппозиции в России, направленных на обеспечение выживания все более тоталитарного режима".
Издание отмечает, что попытка назвать Россию "государством-изгоем" уже второй раз с начала полномасштабного вторжения не нашла поддержки в Европарламенте.
В то же время, в резолюции сохранился пункт: "Стратегическая цель свободного мира – помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее территорией в международно признанных границах"
"Німецька хвиля" пишет, что социал-демократы хотели избежать упоминания о поражении России, и их поправка говорила о подрыве способности РФ "угрожать территориальной целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем". Но эту поправку не поддержали.
1 марта Европейский парламент призвал институции Европейского союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".