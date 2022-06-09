Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и продолжить помогать ей оружием Фото: EPA

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, текст проекта резолюции опубликован на сайте Европарламента. На странице документа на сайте Европарламента еще не опубликован финальный текст принятой резолюции, но сообщается, что рекомендации Совету ЕС и главе дипломатии ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины были приняты 8 июня.

По информации Рады, за резолюцию проголосовали 438 евродепутатов, 65 – высказались против, 94 – воздержались.

Согласно тексту проекта, Европарламент рекомендует Совету ЕС:

без промедления предоставлять оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский фонд мира и информационный механизм, а также в соответствии с двусторонними соглашениями государств-членов с Украиной;

признать, что Версальская декларация подтверждает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, и предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический знак солидарности с народом Украины;

подтвердить, что Украина, как и любая другая страна, имеет суверенное право самостоятельно принимать решения о своих политических союзах и экономической интеграции без вмешательства других стран;

поддерживать расследование военных преступлений, совершенных в Украине, в частности, путем призыва к специальному трибуналу ООН;

обеспечить привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях и нарушениях прав человека и призвать ЕС и его государства-члены оказать помощь Украине в ее международных расследованиях военных преступлений.

"Німецька хвиля" пишет, что финальный текст принятой резолюции не совсем соответствует проекту: в него внесли несколько поправок.

Так, социал-демократической фракции Европарламента удалось заменить пункт документа, в котором говорилось, что Владимир Путин за время при власти превратил Россию в "тоталитарное государство-изгой", и именно так странам ЕС следует к ней относиться.

Скриншот: europarl.europa.eu

По информации издания, за то, чтобы оставить этот текст, проголосовали 229 евродепутатов. Но 330 их коллег заменили этот пункт таким: "Агрессивная война РФ против Украины и ее атаки на европейский мирный порядок происходят на фоне жестких репрессий против гражданского общества и политической оппозиции в России, направленных на обеспечение выживания все более тоталитарного режима".

Издание отмечает, что попытка назвать Россию "государством-изгоем" уже второй раз с начала полномасштабного вторжения не нашла поддержки в Европарламенте.

В то же время, в резолюции сохранился пункт: "Стратегическая цель свободного мира – помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее территорией в международно признанных границах"

"Німецька хвиля" пишет, что социал-демократы хотели избежать упоминания о поражении России, и их поправка говорила о подрыве способности РФ "угрожать территориальной целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем". Но эту поправку не поддержали.

1 марта Европейский парламент призвал институции Европейского союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.