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Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

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Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и продолжить помогать ей оружием
Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и продолжить помогать ей оружием
Фото: EPA

Европарламент 8 июня поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, текст проекта резолюции опубликован на сайте Европарламента. На странице документа на сайте Европарламента еще не опубликован финальный текст принятой резолюции, но сообщается, что рекомендации Совету ЕС и главе дипломатии ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины были приняты 8 июня. 

По информации Рады, за резолюцию проголосовали 438 евродепутатов, 65 – высказались против, 94 – воздержались.

Согласно тексту проекта, Европарламент рекомендует Совету ЕС:

  • без промедления предоставлять оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский фонд мира и информационный механизм, а также в соответствии с двусторонними соглашениями государств-членов с Украиной;
  • признать, что Версальская декларация подтверждает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, и предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический знак солидарности с народом Украины;
  • подтвердить, что Украина, как и любая другая страна, имеет суверенное право самостоятельно принимать решения о своих политических союзах и экономической интеграции без вмешательства других стран;
  • поддерживать расследование военных преступлений, совершенных в Украине, в частности, путем призыва к специальному трибуналу ООН;
  • обеспечить привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях и нарушениях прав человека и призвать ЕС и его государства-члены оказать помощь Украине в ее международных расследованиях военных преступлений.

"Німецька хвиля" пишет, что финальный текст принятой резолюции не совсем соответствует проекту: в него внесли несколько поправок. 

Так, социал-демократической фракции Европарламента удалось заменить пункт документа, в котором говорилось, что Владимир Путин за время при власти превратил Россию в "тоталитарное государство-изгой", и именно так странам ЕС следует к ней относиться.

Скриншот: europarl.europa.eu
Скриншот: europarl.europa.eu

По информации издания, за то, чтобы оставить этот текст, проголосовали 229 евродепутатов. Но 330 их коллег заменили этот пункт таким: "Агрессивная война РФ против Украины и ее атаки на европейский мирный порядок происходят на фоне жестких репрессий против гражданского общества и политической оппозиции в России, направленных на обеспечение выживания все более тоталитарного режима".

Издание отмечает, что попытка назвать Россию "государством-изгоем" уже второй раз с начала полномасштабного вторжения не нашла поддержки в Европарламенте.

В то же время, в резолюции сохранился пункт: "Стратегическая цель свободного мира – помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее территорией в международно признанных границах"

"Німецька хвиля" пишет, что социал-демократы хотели избежать упоминания о поражении России, и их поправка говорила о подрыве способности РФ "угрожать территориальной целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем". Но эту поправку не поддержали. 

1 марта Европейский парламент призвал институции Европейского союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Россия, Европарламент, евроинтеграция, Европейский союз, резолюция, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Евросоюз
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