Глава Европарламента о статусе кандидата в члены Евросоюза для Киева: У ЕС нет другого выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе

Об этом 30 мая на пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Евросовета заявила президент Европарламента Роберта Метсола, ее цитирует "Укринформ".
"Этот вопрос в Европейском парламенте оценивают как выбор: хотим ли мы, чтобы Украина смотрела на Европу, или допускаем, чтобы Украина и остальной мир начали сомневаться в способности Европейского союза принимать важные решения, когда именно ЕС должен играть роль лидера", – сказала Метсола.
Она отметила, у ЕС нет другого выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе. По мнению Метсолы, худшим сигналом со стороны ЕС было бы продемонстрировать собственные колебания по этому поводу, когда именно сейчас Украина нуждается в сигнале надежды и перспективы.
"Не должно быть никакого сомнения по поводу позиции Европейского парламента в том, что он положительно видит следующий шаг Украины – стать государством-кандидатом на членство в ЕС. Это не только пошлет мощное политическое послание, но также откроет путь для дальнейшей интеграции Украины и украинцев, их доступа к разным программам ЕС и помощи в восстановлении страны. Не сомневаюсь, что эти усилия будут иметь мощную поддержку со стороны Европейского парламента", – уверена Метсола.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Президент Владимир Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".