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ПОЛИТИКА

Глава Европарламента о статусе кандидата в члены Евросоюза для Киева: У ЕС нет другого выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе

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Предоставление статуса кандидата в члены ЕС откроет путь для дальнейшей интеграции Украины, отметила Метсола
Предоставление статуса кандидата в члены ЕС откроет путь для дальнейшей интеграции Украины, отметила Метсола
Фото: EPA

Предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза имеет мощную поддержку со стороны Европарламента и соответствует интересам Европы.

Об этом 30 мая на пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Евросовета заявила президент Европарламента Роберта Метсола, ее цитирует "Укринформ".

"Этот вопрос в Европейском парламенте оценивают как выбор: хотим ли мы, чтобы Украина смотрела на Европу, или допускаем, чтобы Украина и остальной мир начали сомневаться в способности Европейского союза принимать важные решения, когда именно ЕС должен играть роль лидера", – сказала Метсола.

Она отметила, у ЕС нет другого выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе. По мнению Метсолы, худшим сигналом со стороны ЕС было бы продемонстрировать собственные колебания по этому поводу, когда именно сейчас Украина нуждается в сигнале надежды и перспективы.

"Не должно быть никакого сомнения по поводу позиции Европейского парламента в том, что он положительно видит следующий шаг Украины – стать государством-кандидатом на членство в ЕС. Это не только пошлет мощное политическое послание, но также откроет путь для дальнейшей интеграции Украины и украинцев, их доступа к разным программам ЕС и помощи в восстановлении страны. Не сомневаюсь, что эти усилия будут иметь мощную поддержку со стороны Европейского парламента", – уверена Метсола.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Президент Владимир Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Украина, Европарламент, Еврокомиссия, Европа, украинцы, президент, Евросоюз, пресс-конференция, перспективы, членство, ЕС, Роберта Метсола
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