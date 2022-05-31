Глава Европарламента о статусе кандидата в члены Евросоюза для Киева: У ЕС нет другого выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе

Об этом 30 мая на пресс-конференции по итогам участия в специальной встрече Евросовета заявила президент Европарламента Роберта Метсола, ее цитирует "Укринформ".

"Этот вопрос в Европейском парламенте оценивают как выбор: хотим ли мы, чтобы Украина смотрела на Европу, или допускаем, чтобы Украина и остальной мир начали сомневаться в способности Европейского союза принимать важные решения, когда именно ЕС должен играть роль лидера", – сказала Метсола.

Она отметила, у ЕС нет другого выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе. По мнению Метсолы, худшим сигналом со стороны ЕС было бы продемонстрировать собственные колебания по этому поводу, когда именно сейчас Украина нуждается в сигнале надежды и перспективы.

"Не должно быть никакого сомнения по поводу позиции Европейского парламента в том, что он положительно видит следующий шаг Украины – стать государством-кандидатом на членство в ЕС. Это не только пошлет мощное политическое послание, но также откроет путь для дальнейшей интеграции Украины и украинцев, их доступа к разным программам ЕС и помощи в восстановлении страны. Не сомневаюсь, что эти усилия будут иметь мощную поддержку со стороны Европейского парламента", – уверена Метсола.