"Не альтернатива членству Украины в ЕС". Глава МИД Франции разъяснила Кулебе инициативу Макрона о создании европейского политического союза

Об этом 30 мая в Киеве на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.
Кулеба рассказал, что инициативу Макрона он обсудил с главой МИД Франции.
"Я получил необходимые разъяснения, и услышанным я доволен. И Франция, и Украина исходят из того, что идея европейского политического союза не является альтернативой для будущего членства Украины в ЕС, не является каким-то особым решением для Украины", – сказал украинский министр.
Колонна отметила, что идея президента Франции является "дополнительным механизмом", а не альтернативой возможному членству Украины в Европейском союзе.
"Мы хотели уже сегодня создать гарантии усиленного сотрудничества в рамках ЕС, европейского пространства, которые ни в коем случае не являются альтернативой, а только приложением, дополнительными механизмами, инструментами солидарности, координации, чтобы уже сегодня быть вовлеченными как можно более активно в европейское интеграционное пространство", – пояснила глава МИД Франции.
Колонна добавила, что обсудит инициативу Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы МИД, Франция поддерживает ускоренную процедуру получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины отмечали, что страна может быстрее пройти путь к членству в ЕС, если Франция и другие влиятельные европейские государства продемонстрируют лидерство.
Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом. В ходе брифинга с Кулебой Колонна анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar, а также заявила, что Франция готова быть посредником в открытом диалоге Киева и Москвы о прекращении войны.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".
Макрон говорил, что присоединение Украины к ЕС требует времени, и предложил создать новое, менее формальное, политическое сообщество, которое помогло бы Киеву быстрее интегрироваться в ЕС. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit, добавил французский президент.