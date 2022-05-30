"Не альтернатива членству Украины в ЕС". Глава МИД Франции разъяснила Кулебе инициативу Макрона о создании европейского политического союза

Колонна и Кулеба (на фото) обсудили инициативу Макрона о создании нового европейского политического союза Фото: EPA

Об этом 30 мая в Киеве на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба рассказал, что инициативу Макрона он обсудил с главой МИД Франции.

"Я получил необходимые разъяснения, и услышанным я доволен. И Франция, и Украина исходят из того, что идея европейского политического союза не является альтернативой для будущего членства Украины в ЕС, не является каким-то особым решением для Украины", – сказал украинский министр.

Колонна отметила, что идея президента Франции является "дополнительным механизмом", а не альтернативой возможному членству Украины в Европейском союзе.

"Мы хотели уже сегодня создать гарантии усиленного сотрудничества в рамках ЕС, европейского пространства, которые ни в коем случае не являются альтернативой, а только приложением, дополнительными механизмами, инструментами солидарности, координации, чтобы уже сегодня быть вовлеченными как можно более активно в европейское интеграционное пространство", – пояснила глава МИД Франции.

Колонна добавила, что обсудит инициативу Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы МИД, Франция поддерживает ускоренную процедуру получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины отмечали, что страна может быстрее пройти путь к членству в ЕС, если Франция и другие влиятельные европейские государства продемонстрируют лидерство.

Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом. В ходе брифинга с Кулебой Колонна анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar, а также заявила, что Франция готова быть посредником в открытом диалоге Киева и Москвы о прекращении войны.