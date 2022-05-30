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ПОЛИТИКА

"Не альтернатива членству Украины в ЕС". Глава МИД Франции разъяснила Кулебе инициативу Макрона о создании европейского политического союза

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Колонна и Кулеба (на фото) обсудили инициативу Макрона о создании нового европейского политического союза
Колонна и Кулеба (на фото) обсудили инициативу Макрона о создании нового европейского политического союза
Фото: EPA

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового европейского политического союза не является альтернативой для будущего членства Украины в ЕС, из этого исходят и Франция, и Украина.

Об этом 30 мая в Киеве на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба рассказал, что инициативу Макрона он обсудил с главой МИД Франции.

"Я получил необходимые разъяснения, и услышанным я доволен. И Франция, и Украина исходят из того, что идея европейского политического союза не является альтернативой для будущего членства Украины в ЕС, не является каким-то особым решением для Украины", – сказал украинский министр.

Колонна отметила, что идея президента Франции является "дополнительным механизмом", а не альтернативой возможному членству Украины в Европейском союзе.

"Мы хотели уже сегодня создать гарантии усиленного сотрудничества в рамках ЕС, европейского пространства, которые ни в коем случае не являются альтернативой, а только приложением, дополнительными механизмами, инструментами солидарности, координации, чтобы уже сегодня быть вовлеченными как можно более активно в европейское интеграционное пространство", – пояснила глава МИД Франции.

Колонна добавила, что обсудит инициативу Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы МИД, Франция поддерживает ускоренную процедуру получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/286639090270258/

Во внешнеполитическом ведомстве Украины отмечали, что страна может быстрее пройти путь к членству в ЕС, если Франция и другие влиятельные европейские государства продемонстрируют лидерство.

Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом. В ходе брифинга с Кулебой Колонна анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar, а также заявила, что Франция готова быть посредником в открытом диалоге Киева и Москвы о прекращении войны.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.

Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Макрон говорил, что присоединение Украины к ЕС требует времени, и предложил создать новое, менее формальное, политическое сообщество, которое помогло бы Киеву быстрее интегрироваться в ЕС. Это сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей более активно участвовать в европейских делах после Brexit, добавил французский президент.

Теги: Украина, Франция, МИД Украины, переговоры, МИД Франции, Дмитрий Кулеба, президент, Евросоюз, Эммануэль Макрон, визит, вступ, брифинг, сотрудничество, членство, ЕС, Катрин Колонна
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