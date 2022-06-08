Европарламент будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза – глава комитета ЕП

Он представил проект совместного доклада комитета и подкомитета по вопросам безопасности и обороны относительно влияния войны России против Украины на Евросоюз.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинской властью, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины", – сказал Макалистер.

Агентство отметило, что он изложил восемь пунктов рекомендаций для участников саммита ЕС, и "все они так или иначе связаны с ситуацией в Украине". Эти пункты рекомендуется учесть и на саммите Евросоюза, который запланирован на 29–30 июня.