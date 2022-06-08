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Европарламент будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза – глава комитета ЕП

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Заявку на вступление в Евросоюз Украина подала в феврале
Заявку на вступление в Евросоюз Украина подала в феврале
Фото: ЕРА

Европейский парламент будет рекомендовать главам стран Европейского союза, которые соберутся на саммит 23–24 июня, принять решение о предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом 7 июня заявил на пленарном заседании Европарламента председатель комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер, сообщил "Укринформ".

Он представил проект совместного доклада комитета и подкомитета по вопросам безопасности и обороны относительно влияния войны России против Украины на Евросоюз.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинской властью, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины", – сказал Макалистер.

Агентство отметило, что он изложил восемь пунктов рекомендаций для участников саммита ЕС, и "все они так или иначе связаны с ситуацией в Украине". Эти пункты рекомендуется учесть и на саммите Евросоюза, который запланирован на 29–30 июня.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Россия, Украина, оружие, Европарламент, оборона, вторжение, евроинтеграция, Европейский союз, саммит, Евросоюз, членство, ЕС
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