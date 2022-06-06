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ПОЛИТИКА

Зеленский: Альтернативы членству Украины в Евросоюзе нет

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Зеленский отметил, что альтернативных вариантов Украине не предлагали
Зеленский отметил, что альтернативных вариантов Украине не предлагали
Фото: president.gov.ua

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что у Украины нет другой альтернативы, чем вступить в Европейский союз. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС – нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы", – сказал Зеленский.

По словам президента, договоренности Украины и Великобритании об оборонном союзе – также не альтернатива членству в Евросоюзе.

"Разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности", – объяснил Зеленский.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

31 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе возражают "основные" государства ЕС.

Теги: Украина, Великобритания, Европейский союз, Владимир Зеленский, президент, безопасность, Евросоюз, членство, ЕС
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