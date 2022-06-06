Зеленский: Альтернативы членству Украины в Евросоюзе нет

"Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС – нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы", – сказал Зеленский.

По словам президента, договоренности Украины и Великобритании об оборонном союзе – также не альтернатива членству в Евросоюзе.

"Разговоры с Великобританией об оборонном союзе идут в рамках общего процесса по предоставлению Украине гарантий безопасности", – объяснил Зеленский.