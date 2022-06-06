Зеленский о Порошенко: Мы не запрещаем выезжать, но ты должен приехать с результатом. Его нет – ты гастролер

"Война началась, есть решение, что чиновники не выезжают из страны. Все. Я своим примером это делаю. Не потому, что я самый лучший, нет. Потому, что если я буду выезжать, то и они имеют право. Выезжают только в том случае, когда это встречи, которые касаются только Украины. Есть три причины: санкции, финансы, оружие", – сказал президент.
Он отметил, что не имеет "никаких претензий" относительно того, что "кто-то воюет, а кто-то где-то там".
"Даже обращения политические ко мне меня не интересуют. Мы никому не запрещаем выезжать, но ты если выезжаешь, то должен приехать с результатом. А если результата нет, то ты гастролер. Вот я считаю их гастролерами", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
30 мая Порошенко с третей попытки выехал из Украины. В "Европейской солидарности" его выезд объясняли планами попасть в Нидерланды на саммит Европейской народной партии – крупнейшего партийного объединения Евросоюза, в котором "Европейская солидарность" является ассоциированным членом.
Перед этим Порошенко не удалось пересечь украинскую границу 27 мая и 29 мая. Его сопартиец София Федина рассказывала, что пограничники не пропустили Порошенко, так как у него "не было оснований для выезда за границу".
Порошенко фигурирует в ряде уголовных производств. По словам самого политика, их было 130, часть уже закрыли.
Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, введенным после открытого вторжения России. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.