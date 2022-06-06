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Зеленский о Порошенко: Мы не запрещаем выезжать, но ты должен приехать с результатом. Его нет – ты гастролер

Зеленский считает, что есть три причины для выезда за границу
Зеленский считает, что есть три причины для выезда за границу
Фото: president.gov.ua

Если политик во время войны выезжает за пределы Украины, он должен вернуться с результатом, заявил 6 июня журналистам президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос НВ о сложностях с пересечением границы у нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

"Война началась, есть решение, что чиновники не выезжают из страны. Все. Я своим примером это делаю. Не потому, что я самый лучший, нет. Потому, что если я буду выезжать, то и они имеют право. Выезжают только в том случае, когда это встречи, которые касаются только Украины. Есть три причины: санкции, финансы, оружие", – сказал президент.

Он отметил, что не имеет "никаких претензий" относительно того, что "кто-то воюет, а кто-то где-то там".

"Даже обращения политические ко мне меня не интересуют. Мы никому не запрещаем выезжать, но ты если выезжаешь, то должен приехать с результатом. А если результата нет, то ты гастролер. Вот я считаю их гастролерами", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 мая Порошенко с третей попытки выехал из Украины. В "Европейской солидарности" его выезд объясняли планами попасть в Нидерланды на саммит Европейской народной партии – крупнейшего партийного объединения Евросоюза, в котором "Европейская солидарность" является ассоциированным членом.

Перед этим Порошенко не удалось пересечь украинскую границу 27 мая и 29 мая. Его сопартиец София Федина рассказывала, что пограничники не пропустили Порошенко, так как у него "не было оснований для выезда за границу".

Порошенко фигурирует в ряде уголовных производств. По словам самого политика, их было 130, часть уже закрыли.

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, введенным после открытого вторжения России. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.

Теги: Петр Порошенко, оружие, санкции, война, граница, запрет, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, чиновники, война России против Украины, президент, нардеп
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