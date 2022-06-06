Зеленский о Порошенко: Мы не запрещаем выезжать, но ты должен приехать с результатом. Его нет – ты гастролер

Зеленский считает, что есть три причины для выезда за границу Фото: president.gov.ua

"Война началась, есть решение, что чиновники не выезжают из страны. Все. Я своим примером это делаю. Не потому, что я самый лучший, нет. Потому, что если я буду выезжать, то и они имеют право. Выезжают только в том случае, когда это встречи, которые касаются только Украины. Есть три причины: санкции, финансы, оружие", – сказал президент.

Он отметил, что не имеет "никаких претензий" относительно того, что "кто-то воюет, а кто-то где-то там".

"Даже обращения политические ко мне меня не интересуют. Мы никому не запрещаем выезжать, но ты если выезжаешь, то должен приехать с результатом. А если результата нет, то ты гастролер. Вот я считаю их гастролерами", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)