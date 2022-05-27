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Маасикас: Оккупация территорий не должна помешать Украине вступить в ЕС. В Евросоюзе Кипр, у которого оккупированы 37% территории

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Маасикас надеется, что принятие Украины в ЕС будет быстрым и беспрепятственным
Маасикас надеется, что принятие Украины в ЕС будет быстрым и беспрепятственным
Фото: ЕРА

Оккупация территорий на юге и востоке страны не должна помешать Украине вступить в Евросоюз. Об этом в интервью "24 каналу" заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"Пока никто не даст 100-процентной гарантии, что это может помешать. Однако для меня есть некоторые фундаментальные вопросы. С точки зрения ЕС, если какая-то часть страны, желающей присоединиться к Евросоюзу, находится под оккупацией, то это фактически вовлекает в процесс и третью сторону, которая может сказать свое "нет". Но решение, опять же, принимает именно ЕС, поэтому, по моему мнению, этот факт помешать не должен. Опять же, членом ЕС является Кипр, 37% территории которого в настоящее время оккупированы. И этот факт никак не повлиял на процесс принятия Кипра в ряды Евросоюза", – подчеркнул Маасикас.

Он отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, как скоро Украина получит статус кандидата либо полноценного члена ЕС.

"Сейчас нет ни одного человека, который мог бы делать какие-либо прогнозы относительно конкретной даты. Единственное, что могу утверждать с уверенностью, – процесс получения статуса кандидата в члены ЕС для Украины и так максимально быстрый по сравнению с любыми предыдущими государствами. Боснии и Герцеговине на это понадобилось целых два года, включая опросники, а сейчас мы видим, что с этим процессом Украина справилась за два месяца. И это дает мне надежду, что в этом случае этот процесс – принятие Украины в ЕС – будет быстрым и беспрепятственным", – сказал Маасикас.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присоединение Украины к ЕС требует времени и предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств. Его инициативу поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.

Теги: Украина, Евросоюз, Матти Маасикас, членство
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