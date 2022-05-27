Маасикас: Оккупация территорий не должна помешать Украине вступить в ЕС. В Евросоюзе Кипр, у которого оккупированы 37% территории

"Пока никто не даст 100-процентной гарантии, что это может помешать. Однако для меня есть некоторые фундаментальные вопросы. С точки зрения ЕС, если какая-то часть страны, желающей присоединиться к Евросоюзу, находится под оккупацией, то это фактически вовлекает в процесс и третью сторону, которая может сказать свое "нет". Но решение, опять же, принимает именно ЕС, поэтому, по моему мнению, этот факт помешать не должен. Опять же, членом ЕС является Кипр, 37% территории которого в настоящее время оккупированы. И этот факт никак не повлиял на процесс принятия Кипра в ряды Евросоюза", – подчеркнул Маасикас.

Он отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, как скоро Украина получит статус кандидата либо полноценного члена ЕС.

"Сейчас нет ни одного человека, который мог бы делать какие-либо прогнозы относительно конкретной даты. Единственное, что могу утверждать с уверенностью, – процесс получения статуса кандидата в члены ЕС для Украины и так максимально быстрый по сравнению с любыми предыдущими государствами. Боснии и Герцеговине на это понадобилось целых два года, включая опросники, а сейчас мы видим, что с этим процессом Украина справилась за два месяца. И это дает мне надежду, что в этом случае этот процесс – принятие Украины в ЕС – будет быстрым и беспрепятственным", – сказал Маасикас.