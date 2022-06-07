Зеленский о вступлении Украины в Евросоюз: Это будет решение о том, есть ли будущее у ЕС как сильного объединения

"Обсудили с Анджеем вопрос о статусе кандидата для Украины. Это ключевой политический вопрос именно сейчас. Ожидаем уже в ближайшие недели решения Европейского союза относительно нашей заявки на кандидатство. Я считаю, что это будет решение не только об Украине, но и обо всем европейском проекте, о том, есть ли у него будущее как действительно сильного объединения", – сказал Зеленский.

Ранее в понедельник президент Украины заявлял, что у Украины нет другой альтернативы, кроме вступления в Евросоюз.