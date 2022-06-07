Зеленский о вступлении Украины в Евросоюз: Это будет решение о том, есть ли будущее у ЕС как сильного объединения

"Обсудили с Анджеем вопрос о статусе кандидата для Украины. Это ключевой политический вопрос именно сейчас. Ожидаем уже в ближайшие недели решения Европейского союза относительно нашей заявки на кандидатство. Я считаю, что это будет решение не только об Украине, но и обо всем европейском проекте, о том, есть ли у него будущее как действительно сильного объединения", – сказал Зеленский.
Ранее в понедельник президент Украины заявлял, что у Украины нет другой альтернативы, кроме вступления в Евросоюз.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".
31 мая премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что против предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе возражают "основные" государства ЕС.