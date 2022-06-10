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ПОЛИТИКА

Зеленский: Большинство европейцев поддерживают евроинтеграцию Украины

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Зеленский рассказал, что поднимал вопрос евроинтеграции Украины с европейскими лидерами
Зеленский рассказал, что поднимал вопрос евроинтеграции Украины с европейскими лидерами
Фото: EPA

Жители Европы поддерживают вступление Украины в ЕС, а значит, и европейские политики не должны противопоставлять себя своим народам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном 9 июня в Facebook Офиса президента.

"Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины. А если европейцы поддерживают, то политики, пока сомневающиеся, в некоторых странах, не должны противопоставлять себя людям, обществу и самому ходу европейской истории", – считает президент.

Он рассказал, что поднимал этот вопрос в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем. С последним Зеленский, по его словам, фактически обменялся опытом.

"Продолжаем активно работать во всех странах Европейского союза. Ежедневно, чтобы там одинаково воспринималась ситуация относительно кандидатства для нашего государства – и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге Европейского союза", – добавил Зеленский. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/408959791271599/

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Офис президента Украины
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