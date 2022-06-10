Зеленский: Большинство европейцев поддерживают евроинтеграцию Украины

"Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины. А если европейцы поддерживают, то политики, пока сомневающиеся, в некоторых странах, не должны противопоставлять себя людям, обществу и самому ходу европейской истории", – считает президент.

Он рассказал, что поднимал этот вопрос в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем. С последним Зеленский, по его словам, фактически обменялся опытом.

"Продолжаем активно работать во всех странах Европейского союза. Ежедневно, чтобы там одинаково воспринималась ситуация относительно кандидатства для нашего государства – и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге Европейского союза", – добавил Зеленский.