Шмыгаль заявил, что Украина уже на 63% выполнила свои обязательства в рамках евроинтеграции

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом было утверждено в сентябре 2014 года Фото: ЕРА

"Украина продолжает свое движение в Европейский союз. Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС за два года вырос на 19% и составляет 63%", – написал он.

По словам премьер-министра Украины, только за 2021 год правительство "одобрило более 60 документов, которые позволят максимально интегрироваться в рынки ЕС".

"В ближайшие два года мы подпишем еще пять безвизов с нашими европейскими партнерами и планируем пересмотреть торговые приложения Соглашения об ассоциации", – объяснил Шмыгаль.

Он отметил, что почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

"Это наш ценностный и геополитический выбор, и мы не свернем с этого пути", – заявил Шмыгаль.

23 декабря 2021 года Шмыгаль говорил, что план евроинтеграции Украина выполнила на 61%.