Франция, Нидерланды и Австрия предлагают не предоставлять Украине и июне статус кандидата на членство в ЕС – СМИ

"Как говорят источники, на такой идее настаивают, в частности, Франция, Нидерланды и Австрия. Испания вроде бы еще остается противником – но не активным, и будет готова изменить мнение вместе со всеми. А вот Германия, после отставки [канцлера Ангелы] Меркель все больше теряющая роль лидера Европы, до сих пор не решила, что она будет делать (здесь не стоит ориентироваться на оптимистичные заявления [главы МИД Анналены] Бербок, ведь канцлер [Олаф] Шольц все еще колеблется)", – говорится в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко.

По его словам, эти страны выступают против по разным мотивам, которые "часто базируются на мифах или непонимании реалий", но главное – то, что западные политики "не верят в искренность европейских устремлений украинцев".

Он отметил, что отказ Украине в предоставлении статуса кандидата могут "замаскировать" под формулой "потенциального кандидата".

"Что такое "потенциальный кандидат"? Это когда государство настолько нарушает критерии, что его нельзя признать кандидатом, но сказать ему категорическое "нет" – политически некорректно. В таком случае государству говорят: "Нет, вы не становитесь кандидатом, но станете им в случае..." И дальше выдвигаются комплексные условия", – написал автор статьи.

Такой статус имеют Босния и Герцеговина и Косово.

"Если ЕС решит приравнять к ним Украину, это будет неприемлемо. Но решаем, к сожалению, не мы", – указано в материале.

Собеседники издания отметили, что Еврокомиссия планирует передать государствам заключение о готовности Украины получить статус кандидата на членство в ЕС в середине июня, за 10 дней до заседания Европейского совета, который и примет окончательное официальное решение по этому поводу.