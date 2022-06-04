Франция, Нидерланды и Австрия предлагают не предоставлять Украине и июне статус кандидата на членство в ЕС – СМИ

"Как говорят источники, на такой идее настаивают, в частности, Франция, Нидерланды и Австрия. Испания вроде бы еще остается противником – но не активным, и будет готова изменить мнение вместе со всеми. А вот Германия, после отставки [канцлера Ангелы] Меркель все больше теряющая роль лидера Европы, до сих пор не решила, что она будет делать (здесь не стоит ориентироваться на оптимистичные заявления [главы МИД Анналены] Бербок, ведь канцлер [Олаф] Шольц все еще колеблется)", – говорится в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко.
По его словам, эти страны выступают против по разным мотивам, которые "часто базируются на мифах или непонимании реалий", но главное – то, что западные политики "не верят в искренность европейских устремлений украинцев".
Он отметил, что отказ Украине в предоставлении статуса кандидата могут "замаскировать" под формулой "потенциального кандидата".
"Что такое "потенциальный кандидат"? Это когда государство настолько нарушает критерии, что его нельзя признать кандидатом, но сказать ему категорическое "нет" – политически некорректно. В таком случае государству говорят: "Нет, вы не становитесь кандидатом, но станете им в случае..." И дальше выдвигаются комплексные условия", – написал автор статьи.
Такой статус имеют Босния и Герцеговина и Косово.
"Если ЕС решит приравнять к ним Украину, это будет неприемлемо. Но решаем, к сожалению, не мы", – указано в материале.
Собеседники издания отметили, что Еврокомиссия планирует передать государствам заключение о готовности Украины получить статус кандидата на членство в ЕС в середине июня, за 10 дней до заседания Европейского совета, который и примет окончательное официальное решение по этому поводу.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".