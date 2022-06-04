Стефанчук в Германии встретился с Шольцем и Штайнмайером. Говорили о европейской перспективе Украины и предоставлении вооружения

Стефанчук заявил, что налаживание рабочего диалога между Украиной и Германией и "сближение народов" – это ключевая его задача визита в Германию, а встречи с коллегами из Бундестага "продемонстрировали высокий уровень поддержки Украины".

Глава украинского парламента также подчеркнул, что основная цель его визита – получить полную поддержку от Германии в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, и ключевой является позиция канцлера в этом вопросе.

"Хотелось бы услышать ее от вас прямо и четко. Как результат нашего общения, я хотел бы услышать от вас слова надежды для всех украинцев: "Я поддерживаю предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, чтобы подать сигнал всему народу Украины, что его борьба не напрасна и что он может начать свой путь на достижение всех необходимых. критериев для приобретения со временем полного членства", – сказал спикер.

Стефнчук также отметил, что победа Украины в войне, которую развязала РФ, будет гарантировать "мирное и предсказуемое" будущее для стран Европы.

"Любой другой сценарий будет только побуждать [президента РФ Владимира] Путина к новым захватам новых стран. Это нужно остановить сейчас. Это историческая миссия современных политиков", – подчеркнул глава украинского парламента.

Он заявил, что анонсирование Шольцем поставок в Украину систем противовоздушной обороны IRIS-T было очень своевременным.

"Надеемся, что между решением и поставкой этих систем в Украину пройдет время, необходимое на дорогу, без каких-либо бюрократических проволочек", – добавил политик.

Шольц в Twitter отметил, что встретился со Стефанчуком в 100-й день полномасштабной войны РФ против Украины.

"Украинцы сопротивляются российскому агрессору уже 100 дней. 100-дневная война в Европе. Спасибо спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку за разговор в этот печальный 100-й день войны", – написал он.

Seit 100 Tagen leisten die Ukrainerinnen und Ukrainer Widerstand gegen den russischen Aggressor. 100 Tage Krieg in Europa. Danke dem ukrainischen Parlamentspräsidenten @r_stefanchuk für das Gespräch an diesem traurigen 100. Kriegstag. pic.twitter.com/4HTmoTMevi — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 3, 2022

Также во время визита в Германию Стефанчук встретился с федеральным президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, пишет пресс-служба Верховной Рады.

Он призвал Штайнмайера поддержать европейские стремления Украины.

"Господин президент, все изменения в этом мире делают мечтатели и фанаты. Поэтому я хочу спросить вас: назовите мне еще одну страну – кандидата в ЕС, поддержка к членству которой в этой стране достигает 91%? И этих 91% не потому, что у нас война, а потому что мы отдаем свои жизни за ценности и принципы ЕС", – сказал Стефанчук.

Как сообщила пресс-служба, глава украинского парламента отметил, что не просит какого-либо привилегированного статуса для Украины, а хочет "юридического признания заслуг украинского народа на пути к евроинтеграции".

"Мы четко понимаем, что статус кандидата – это не статус члена. Мы готовы после получения этого статуса упорно работать, фанатично работать над усовершенствованием нашей страны, над приведением ее в соответствие Копенгагенским критериям. Сделать все для того, чтобы Украина не была "бедным родственником", а была полноценным членом ЕС", – добавил он.

Фото: rada.gov.ua

Штайнмайер отметил, что Украине не нужно быть пессимистом относительно европейской перспективы.

"Вы знаете, что наше министерство иностранных дел и федеральный канцлер заявили, что они будут идти во главе этого поезда, который должен привести Украину в ЕС", – сказал он.

В то же время президент ФРГ сказал, что Украина "находится в особой ситуации.

"Идет война. И это значит, что мы должны найти для Украины особое решение. Потому что ситуация совершенно особенная. И эту формулировку должна внести Европейская комиссия", – сказал он.

Штайнмайер также "выразил восхищение мужеством украинцев в борьбе за свою Родину и пообещал оправдать их ожидания относительно оружия, финансирования и другой помощи, которая потребуется", добавили в пресс-службе.

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