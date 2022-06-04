Стефанчук в Германии встретился с Шольцем и Штайнмайером. Говорили о европейской перспективе Украины и предоставлении вооружения

Стефанчук заявил, что налаживание рабочего диалога между Украиной и Германией и "сближение народов" – это ключевая его задача визита в Германию, а встречи с коллегами из Бундестага "продемонстрировали высокий уровень поддержки Украины".
Глава украинского парламента также подчеркнул, что основная цель его визита – получить полную поддержку от Германии в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, и ключевой является позиция канцлера в этом вопросе.
"Хотелось бы услышать ее от вас прямо и четко. Как результат нашего общения, я хотел бы услышать от вас слова надежды для всех украинцев: "Я поддерживаю предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, чтобы подать сигнал всему народу Украины, что его борьба не напрасна и что он может начать свой путь на достижение всех необходимых. критериев для приобретения со временем полного членства", – сказал спикер.
Стефнчук также отметил, что победа Украины в войне, которую развязала РФ, будет гарантировать "мирное и предсказуемое" будущее для стран Европы.
"Любой другой сценарий будет только побуждать [президента РФ Владимира] Путина к новым захватам новых стран. Это нужно остановить сейчас. Это историческая миссия современных политиков", – подчеркнул глава украинского парламента.
Он заявил, что анонсирование Шольцем поставок в Украину систем противовоздушной обороны IRIS-T было очень своевременным.
"Надеемся, что между решением и поставкой этих систем в Украину пройдет время, необходимое на дорогу, без каких-либо бюрократических проволочек", – добавил политик.
Шольц в Twitter отметил, что встретился со Стефанчуком в 100-й день полномасштабной войны РФ против Украины.
"Украинцы сопротивляются российскому агрессору уже 100 дней. 100-дневная война в Европе. Спасибо спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку за разговор в этот печальный 100-й день войны", – написал он.
Seit 100 Tagen leisten die Ukrainerinnen und Ukrainer Widerstand gegen den russischen Aggressor. 100 Tage Krieg in Europa. Danke dem ukrainischen Parlamentspräsidenten @r_stefanchuk für das Gespräch an diesem traurigen 100. Kriegstag. pic.twitter.com/4HTmoTMevi— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 3, 2022
Также во время визита в Германию Стефанчук встретился с федеральным президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, пишет пресс-служба Верховной Рады.
Он призвал Штайнмайера поддержать европейские стремления Украины.
"Господин президент, все изменения в этом мире делают мечтатели и фанаты. Поэтому я хочу спросить вас: назовите мне еще одну страну – кандидата в ЕС, поддержка к членству которой в этой стране достигает 91%? И этих 91% не потому, что у нас война, а потому что мы отдаем свои жизни за ценности и принципы ЕС", – сказал Стефанчук.
Как сообщила пресс-служба, глава украинского парламента отметил, что не просит какого-либо привилегированного статуса для Украины, а хочет "юридического признания заслуг украинского народа на пути к евроинтеграции".
"Мы четко понимаем, что статус кандидата – это не статус члена. Мы готовы после получения этого статуса упорно работать, фанатично работать над усовершенствованием нашей страны, над приведением ее в соответствие Копенгагенским критериям. Сделать все для того, чтобы Украина не была "бедным родственником", а была полноценным членом ЕС", – добавил он.
Штайнмайер отметил, что Украине не нужно быть пессимистом относительно европейской перспективы.
"Вы знаете, что наше министерство иностранных дел и федеральный канцлер заявили, что они будут идти во главе этого поезда, который должен привести Украину в ЕС", – сказал он.
В то же время президент ФРГ сказал, что Украина "находится в особой ситуации.
"Идет война. И это значит, что мы должны найти для Украины особое решение. Потому что ситуация совершенно особенная. И эту формулировку должна внести Европейская комиссия", – сказал он.
Штайнмайер также "выразил восхищение мужеством украинцев в борьбе за свою Родину и пообещал оправдать их ожидания относительно оружия, финансирования и другой помощи, которая потребуется", добавили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Глава МИД Германии Анналена Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.