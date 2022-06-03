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В железнодорожной аварии на юге Германии есть погибшие и раненые – Reuters

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Полиция сообщает о четырех погибших и 60 пострадавших
Полиция сообщает о четырех погибших и 60 пострадавших
Фото: merkur.de

3 июня в Баварии (юг Германии) сошел с рельс пригородный поезд, об этом сообщило агентство Reuters.

Авария произошла к северу от Гармиш-Партенкирхена, недалеко от популярного горнолыжного курорта и места массового отдыха.

Полиция сообщила, что четыре человека погибли и 30 госпитализированы, всего пострадавшими числятся 60 человек.

В поезде было много школьников, сообщила региональная газета Muenchener Merkur. На кадрах с места аварии видно, как вагоны двухэтажного пригородного поезда застряли между ветвями деревьев и лежат по насыпи, а людей уносят на носилках.

По словам полиции, операция аварийно-спасательных служб все еще продолжается и железнодорожная линия в регионе полностью закрыта.

Теги: Германия, авария, железная дорога, жертвы, происшествия
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