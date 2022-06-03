В железнодорожной аварии на юге Германии есть погибшие и раненые – Reuters

Полиция сообщает о четырех погибших и 60 пострадавших Фото: merkur.de

Авария произошла к северу от Гармиш-Партенкирхена, недалеко от популярного горнолыжного курорта и места массового отдыха.

Полиция сообщила, что четыре человека погибли и 30 госпитализированы, всего пострадавшими числятся 60 человек.

В поезде было много школьников, сообщила региональная газета Muenchener Merkur. На кадрах с места аварии видно, как вагоны двухэтажного пригородного поезда застряли между ветвями деревьев и лежат по насыпи, а людей уносят на носилках.

По словам полиции, операция аварийно-спасательных служб все еще продолжается и железнодорожная линия в регионе полностью закрыта.