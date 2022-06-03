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Россия мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

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Зеленский о заключении по статусу кандидата в члены ЕС: Мы очень ожидаем
Зеленский о заключении по статусу кандидата в члены ЕС: Мы очень ожидаем
Фото: president.gov.ua

Украина очень ждет ответа Евросоюза на вопрос о предоставлении ей статуса кандидата в члены ЕС. Об этом в своем обращении, опубликованном в Facebook вечером 2 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы очень ожидаем. И я благодарен всем, кто уже высказался в поддержку нашего государства, в поддержку кандидатства. В частности, и в ответ на мои вопросы в обращениях к парламентам разных государств, форумам, студенческим и экспертным сообществам, людям на площадях разных европейских городов, которые митинговали в поддержку Украины, в поддержку нашего народа. Нужно понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины. И каждый инструмент – особенно публичные дискуссии и призывы – должен быть задействован по полной", – сказал он. 

Зеленский также говорил о евроинтеграции Украины в этот день, выступая на международном форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе по видеосвязи. По мнению президента, статус кандидата в члены ЕС мотивирует украинцев быть едиными и верить "в то, что Европа действительно считает нас равными, сильными".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

12 мая зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия изменила свою позицию относительно членства Украины в ЕС и теперь она "схожа с позицией" по вступлению Украины в НАТО (РФ выступает против того, чтобы Украина стала членом Альянса). Глава МИД России Сергей Лавров сказал на следующий день, что Москва сомневается "в безобидности желания" Украины вступить в ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз
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