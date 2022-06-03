Россия мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

"Мы очень ожидаем. И я благодарен всем, кто уже высказался в поддержку нашего государства, в поддержку кандидатства. В частности, и в ответ на мои вопросы в обращениях к парламентам разных государств, форумам, студенческим и экспертным сообществам, людям на площадях разных европейских городов, которые митинговали в поддержку Украины, в поддержку нашего народа. Нужно понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины. И каждый инструмент – особенно публичные дискуссии и призывы – должен быть задействован по полной", – сказал он.

Зеленский также говорил о евроинтеграции Украины в этот день, выступая на международном форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе по видеосвязи. По мнению президента, статус кандидата в члены ЕС мотивирует украинцев быть едиными и верить "в то, что Европа действительно считает нас равными, сильными".