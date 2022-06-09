Стефанишина заявила, что три страны ЕС – против предоставления Украине статуса кандидата на членство, но не назвала их

Об этом 9 июня в Брюсселе (Бельгия) заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, ее цитирует "Німецька хвиля".
"В целом примерно семь стран Евросоюза – это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, – высказывали предложения о каком-то другом формате, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине", – сказала Стефанишина.
В то же время она не уточнила, о каких именно странах идет речь. По словам Стефанишиной, это может навредить принятию окончательного решения относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
"Я уверена, что 24 июня [на саммите ЕС] ни один из лидеров Европейского союза не сможет сказать Украине "нет", – считает вице-премьер. – Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на противостояние этому. Это начало процесса, это шанс, которым Украина либо воспользуется, либо не воспользуется".
СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.
По данным Bloomberg, против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".