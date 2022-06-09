Стефанишина заявила, что три страны ЕС – против предоставления Украине статуса кандидата на членство, но не назвала их

Стефанишина уверена, что 24 июня ни один из лидеров ЕС не сможет сказать Украине "нет" относительно предоставления ей статуса кандидата в члены Евросоюза Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Об этом 9 июня в Брюсселе (Бельгия) заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, ее цитирует "Німецька хвиля".

"В целом примерно семь стран Евросоюза – это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, – высказывали предложения о каком-то другом формате, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине", – сказала Стефанишина.

В то же время она не уточнила, о каких именно странах идет речь. По словам Стефанишиной, это может навредить принятию окончательного решения относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Я уверена, что 24 июня [на саммите ЕС] ни один из лидеров Европейского союза не сможет сказать Украине "нет", – считает вице-премьер. – Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата – это только начало процесса и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на противостояние этому. Это начало процесса, это шанс, которым Украина либо воспользуется, либо не воспользуется".

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

По данным Bloomberg, против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.