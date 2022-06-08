"Мяч на поле Евросоюза", Зеленский заявил, что Украина выполнила всю необходимую работу для получения статуса кандидата в ЕС

Он отметил, что провел совещание с отдельными странами – членами ЕС относительно заявки Украины и получения статуса кандидата.

"Команда Министерства иностранных дел, наши дипломаты, и команда власти в целом – все, абсолютно все работают, чтобы уже в июне появилось веское историческое решение, которого мы все ожидаем. Украина со своей стороны проделала всю, абсолютно всю необходимую работу для этого. Как говорится в таких случаях: мяч на поле европейских структур, на поле европейских стран", – сказал президент.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".