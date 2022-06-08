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Украина должна стать неотъемлемой частью европейского сообщества – президент Словении

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Пахор принял Кондратюк 7 июня
Пахор принял Кондратюк 7 июня
Фото: rada.gov.ua

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк 7 июня в Словении встретилась с президентом страны Борутом Пахором. Об этом проинформировала пресс-служба украинского парламента.

"Ваш визит как высокой представительницы непокоренной Украины – знаковый и символический для Словении", – сказал президент.

Кондратюк поблагодарила Словению за поддержку европейских стремлений Украины. Она отметила, что предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза отвечает интересам как Киева, так и Брюсселя.

"Мы не можем допускать ошибки прошлого. Украина должна стать неотъемлемой частью европейского сообщества", – ответил Пахор.

Собеседники также обсудили войну, которую Россия ведет против Украины.

"Президент Словении интересовался перспективами переговорного процесса. Отметила, что Украина не будет вести переговоры с агрессором, пока российские войска не отойдут как минимум к линии 24 февраля, как об этом уже неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский", – сказала Кондратюк.

Пахор заявил, что напав на Украину, Россия "приняла неверное решение".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил 31 мая, что почти все основные государства ЕС, кроме Италии, выступают против кандидатства Украины на членство в ЕС. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, евроинтеграция, Словения, Борут Пахор, война России против Украины, Елена Кондратюк
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