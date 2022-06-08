Украина должна стать неотъемлемой частью европейского сообщества – президент Словении

"Ваш визит как высокой представительницы непокоренной Украины – знаковый и символический для Словении", – сказал президент.

Кондратюк поблагодарила Словению за поддержку европейских стремлений Украины. Она отметила, что предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза отвечает интересам как Киева, так и Брюсселя.

"Мы не можем допускать ошибки прошлого. Украина должна стать неотъемлемой частью европейского сообщества", – ответил Пахор.

Собеседники также обсудили войну, которую Россия ведет против Украины.

"Президент Словении интересовался перспективами переговорного процесса. Отметила, что Украина не будет вести переговоры с агрессором, пока российские войска не отойдут как минимум к линии 24 февраля, как об этом уже неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский", – сказала Кондратюк.

Пахор заявил, что напав на Украину, Россия "приняла неверное решение".