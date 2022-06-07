Английский может получить статус языка делового общения в Украине – Шмыгаль

Предоставление английскому статуса языка делового общения в Украине будет способствовать ускорению евроинтеграции страны, отметил Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Об этом 6 июня в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании. В настоящее время Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу", – написал премьер.

По словам Шмыгаля, профильным министерствам "дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы".

"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", – отметил глава правительства.