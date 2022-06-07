Английский может получить статус языка делового общения в Украине – Шмыгаль

Об этом 6 июня в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Обсудили эту возможность на правительственном совещании. В настоящее время Кабинет Министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу", – написал премьер.
По словам Шмыгаля, профильным министерствам "дана задача разработать предложения и оформить соответствующие документы".
"Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины", – отметил глава правительства.
Согласно Конституции, в Украине один государственный язык – украинский.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что вторым государственным языком в стране должен быть английский. Его нужно обучать в Украине с детского сада, чтобы победить в лингвистической войне с Россией, считает секретарь СНБО.
Из школьной программы в Украине следует убрать предмет "русский язык", заявил 16 апреля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.