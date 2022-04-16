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ОБЩЕСТВО

С нового учебного года из школьной программы в Украине следует убрать "русский язык" – языковой омбудсмен

Кремень: Необходимо создать наилучшие возможности для нашего будущего ренессанса
Кремень: Необходимо создать наилучшие возможности для нашего будущего ренессанса
Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

Из школьной программы в Украине следует убрать предмет "русский язык". Об этом заявил 16 апреля в эфире телеканала "Прямий" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сказано в его Facebook.

"Относительно изучения такой дисциплины в школах, как "русский язык", то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими. Я разделяю предостережения министра образования и науки, а также образовательного омбудсмена, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, возможно отправить на простой", – сказал он.

По словам языкового омбудсмена, уже с 1 сентября "русский язык" следует заменить и увеличить объем изучения таких предметов, как "История Украины", "Украинский язык", "Украинская литература", "Математика" и "Английский язык".

"В нынешней трагической реальности изъятие из обихода всех российских нарративов – важное дело. Именно сейчас необходимо создать наилучшие возможности для нашего будущего ренессанса. Мы – великая европейская нация, которая демонстрирует всему миру, как нужно бороться и побеждать", – объяснил Кремень.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/291358006507010

Контекст:

Несколько дней назад министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что рабочая группа Минобразования оценит необходимость исследования в рамках школьного курса "Зарубежная литература" российских произведений.

По его словам, из-за вооруженной агрессии России против Украины нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает у украинцев внутреннее возмущение и агрессию.

Теги: литература, образование, русский язык, агрессия, математика, история, украинцы, английский язык, омбудсмен, школы, Тарас Кремень, язык
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