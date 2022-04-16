С нового учебного года из школьной программы в Украине следует убрать "русский язык" – языковой омбудсмен

"Относительно изучения такой дисциплины в школах, как "русский язык", то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими. Я разделяю предостережения министра образования и науки, а также образовательного омбудсмена, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, возможно отправить на простой", – сказал он.

По словам языкового омбудсмена, уже с 1 сентября "русский язык" следует заменить и увеличить объем изучения таких предметов, как "История Украины", "Украинский язык", "Украинская литература", "Математика" и "Английский язык".

"В нынешней трагической реальности изъятие из обихода всех российских нарративов – важное дело. Именно сейчас необходимо создать наилучшие возможности для нашего будущего ренессанса. Мы – великая европейская нация, которая демонстрирует всему миру, как нужно бороться и побеждать", – объяснил Кремень.