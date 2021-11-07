Мать Саакашвили: Из-за агрессивной политики России молодые люди в Грузии перестали изучать русский язык. Они предпочитают английский

Аласания: Очень мало в аудитории студентов, которые, например, могут назвать русскую литературу Фото: saakashvilim / Instagram

"Случилось знаете что? Из-за такой политики агрессивной со стороны России молодые перестали изучать русский язык. И проблема уже с русским языком. Очень мало в аудитории студентов, которые, например, могут назвать русскую литературу. Английский. Они предпочитают английский сейчас. Вот такая ситуация", – сказала она.

По ее словам, сейчас в Грузии "есть крен" в сторону России, но "такое настроение насаждается сверху".

"Сейчас крен есть. Но уже, знаете, молодые не очень понимают вообще, что происходит. Потому что это поколение новое – они просто не видели эту Россию, многие не знают, что это такое. Просто знают по информации, что вот такое случилось. Но на самом деле они часто и не общались с русскими. Так что ситуация у нас очень непонятная", – добавила Аласания.

Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли. Читайте полную версию интервью

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