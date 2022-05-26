"Зачем нам Англия, если мы туда точно не поедем?" Оккупационные власти Крыма хотят отменить в школах иностранный язык

"Языки – спорный и очень неоднозначный вопрос: зачем нам вслепую идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не нужно, если человек никогда не поедет в Лондон?" – цитирует Константинова информационное агентство.

Он считает, что изучение английского – "тупое подражание другой цивилизации", которое делает ребенка заложником.

"Он будет говорить: "Я знаю английский и мне интересно, какая она – Англия". Давайте учить свои языки, развивать свои языки!" – призвал чиновник.

Глава оккупационной администрации поделился, что ему английский в школе не преподавали, изучил его уже сам во взрослом возрасте.

"Англичане ведут войну с нами на протяжении тысячи лет, а мы и дальше продолжаем изучать их, тратим деньги на учителей, теряем время, а потом на историю времени хватает", – озвучил свое мнение Константинов.