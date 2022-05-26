"Зачем нам Англия, если мы туда точно не поедем?" Оккупационные власти Крыма хотят отменить в школах иностранный язык

"Языки – спорный и очень неоднозначный вопрос: зачем нам вслепую идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не нужно, если человек никогда не поедет в Лондон?" – цитирует Константинова информационное агентство.
Он считает, что изучение английского – "тупое подражание другой цивилизации", которое делает ребенка заложником.
"Он будет говорить: "Я знаю английский и мне интересно, какая она – Англия". Давайте учить свои языки, развивать свои языки!" – призвал чиновник.
Глава оккупационной администрации поделился, что ему английский в школе не преподавали, изучил его уже сам во взрослом возрасте.
"Англичане ведут войну с нами на протяжении тысячи лет, а мы и дальше продолжаем изучать их, тратим деньги на учителей, теряем время, а потом на историю времени хватает", – озвучил свое мнение Константинов.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Владимир Константинов в 2010–2014 годах возглавлял Верховный Совет АР Крым. После оккупации полуострова стал “председателем Государственного совета" Крыма.
Главное следственное управление Службы безопасности Украины открыло уголовное производство против "спикера крымского парламента" Константинова по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса – посягательство на территориальную целостность Украины.
Европейский союз подтвердил, что не намерен признавать проведенные на территории аннексированного Россией Крыма "выборы". США также не признают результаты "выборов" в аннексированном Крыму.