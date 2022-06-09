Украина и Всемирный банк подписали соглашение на $1,49 млрд. Их потратят на оплату зарплаты бюджетников

Проект получил финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии, а также параллельное финансирование от Италии и ожидаемые будущие гарантии, включая Данию.
Данный проект также будет софинансироваться по вкладам нового многостороннего донорского фонда, который планируется создать.
Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета по оплате труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.