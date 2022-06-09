Украина и Всемирный банк подписали соглашение на $1,49 млрд. Их потратят на оплату зарплаты бюджетников

Проект получил финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии, а также параллельное финансирование от Италии и ожидаемые будущие гарантии, включая Данию.

Данный проект также будет софинансироваться по вкладам нового многостороннего донорского фонда, который планируется создать.

Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета по оплате труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.