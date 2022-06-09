ЕС дополнительно выделил Украине €205 млн гуманитарной помощи

Деньги пойдут на создание временных городков для людей, которые потеряли свой дом во время военных действий и на гуманитарную помощь для людей на оккупированных территориях.

"Есть две приоритетные проблемы: подготовка к зиме из-за того, что было разрушено такое большое количество домов и гуманитарная ситуация на оккупированных территориях. Она продолжает ухудшаться. Мы пытаемся разработать решение, как она может дойти до временно оккупированных регионов", – сказал Ленарчич.

Еврокомиссар подчеркнул, что это самая большая операция гражданской защиты, которую когда-либо проводил ЕС.

"В рамках программы гражданской защиты в Украину поступило более 400 тыс. тонн чрезвычайной помощи. Ее предоставляют 27 стран-членов ЕС, а также Норвегия, Турция и северная Македония", – сказал он.

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