ЕС дополнительно выделил Украине €205 млн гуманитарной помощи

Деньги пойдут на создание временных городков для людей, которые потеряли свой дом во время военных действий и на гуманитарную помощь для людей на оккупированных территориях.
"Есть две приоритетные проблемы: подготовка к зиме из-за того, что было разрушено такое большое количество домов и гуманитарная ситуация на оккупированных территориях. Она продолжает ухудшаться. Мы пытаемся разработать решение, как она может дойти до временно оккупированных регионов", – сказал Ленарчич.
Еврокомиссар подчеркнул, что это самая большая операция гражданской защиты, которую когда-либо проводил ЕС.
"В рамках программы гражданской защиты в Украину поступило более 400 тыс. тонн чрезвычайной помощи. Ее предоставляют 27 стран-членов ЕС, а также Норвегия, Турция и северная Македония", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.