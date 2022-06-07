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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Больше помощи уже в пути". США передали Украине спасательное оборудование на $50 млн – посол

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Бринк (по центру) отметила, что ГПСУ, Нацгвардия и Нацполиция проявили "настоящий героизм в самых ужасных условиях"
Бринк (по центру) отметила, что ГПСУ, Нацгвардия и Нацполиция проявили "настоящий героизм в самых ужасных условиях"
Фото: mvs.gov.ua

Соединенные Штаты предоставили Украине спасательное оборудование на сумму $50 млн. Об этом 6 июня в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она отметила, что Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), Национальная гвардия и Национальная полиция Украины, входящие в структуру МВД, "проявили настоящий героизм в самых ужасных условиях".

"Гордимся укреплением нашего партнерства с МВД Украины, министром [Денисом] Монастырским. В поддержку правоохранительных органов предоставляем спасательное оборудование стоимостью $50 млн. Больше помощи уже в пути", – написала Бринк.

Бринк во время встречи с Монастырским назвала пять основных направлений, над которыми будет работать американское посольство, ее цитирует пресс-центр МВД.

"Моим первым приоритетом является помочь вам защищаться. Вторым – помощь людям, которые в этом нуждаются. Это касается особенно гуманитарных вопросов и их финансирования. Третьим – поддержка системы правосудия в Украине. Четвертым является обеспечение устойчивости наших и ваших государств. Это касается и оружия, и безопасности граждан. Приоритет номер пять – восстановить посольство. Я хочу отстроить его изнутри, чтобы иметь возможность эффективно работать с командой уже сегодня", – отметила Бринк.

В МВД подчеркнули, что это первая встреча Монастырского с новым послом США в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, говорил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби 7 мая.

Согласно данным Пентагона, США с начала работы администрации президента Джо Байдена предоставили Украине военной помощи на $4,6 млрд, в том числе – 10 пакетов военной помощи на $3,9 млрд за период с 24 февраля 2022 года. Кроме того, в мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины.

О первом пакете из этой суммы Байден объявил 1 июня, в него, в частности, входят РСЗО HIMARS, 1 тыс. ракет Javelin и четыре вертолета Ми-17.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

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