"Больше помощи уже в пути". США передали Украине спасательное оборудование на $50 млн – посол

Бринк (по центру) отметила, что ГПСУ, Нацгвардия и Нацполиция проявили "настоящий героизм в самых ужасных условиях" Фото: mvs.gov.ua

Она отметила, что Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), Национальная гвардия и Национальная полиция Украины, входящие в структуру МВД, "проявили настоящий героизм в самых ужасных условиях".

"Гордимся укреплением нашего партнерства с МВД Украины, министром [Денисом] Монастырским. В поддержку правоохранительных органов предоставляем спасательное оборудование стоимостью $50 млн. Больше помощи уже в пути", – написала Бринк.

.@DPSU_ua, @NG_Ukraine, @NPU_GOV_UA проявили справжній героїзм у найжахливіших умовах. Пишаємося зміцненням нашого партнерства з @MVS_UA, міністром Монастирським. На підтримку правоохоронних органів * надаємо рятувального обладнання вартістю * 50 млн. Більше допомоги вже в дорозі. pic.twitter.com/nfKH0f8X9k — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 6, 2022

Бринк во время встречи с Монастырским назвала пять основных направлений, над которыми будет работать американское посольство, ее цитирует пресс-центр МВД.

"Моим первым приоритетом является помочь вам защищаться. Вторым – помощь людям, которые в этом нуждаются. Это касается особенно гуманитарных вопросов и их финансирования. Третьим – поддержка системы правосудия в Украине. Четвертым является обеспечение устойчивости наших и ваших государств. Это касается и оружия, и безопасности граждан. Приоритет номер пять – восстановить посольство. Я хочу отстроить его изнутри, чтобы иметь возможность эффективно работать с командой уже сегодня", – отметила Бринк.

В МВД подчеркнули, что это первая встреча Монастырского с новым послом США в Украине.

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