Следующие пакеты оборонной помощи будут определяться с учетом ситуации на поле боя – посол США

Бринк сказала, что процесс поставок вооружения налажен и с момента принятия решения до поставки проходит "день, если не меньше" Фото: ЕРА

Посол подчеркнула, что 11-й пакет военной помощи – не последний, так как входит в пакет помощи общей стоимостью $40 млрд.

"Поэтому каждый пакет помощи будет упорядочиваться, отталкиваясь от ситуации на поле боя и от разговоров с украинцами относительно того, в чем они нуждаются", – добавила она.

Бринк отметила, что процесс поставок вооружения налажен и с момента принятия решения до поставки проходит "день, если не меньше".

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