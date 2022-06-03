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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следующие пакеты оборонной помощи будут определяться с учетом ситуации на поле боя – посол США

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Бринк сказала, что процесс поставок вооружения налажен и с момента принятия решения до поставки проходит "день, если не меньше"
Бринк сказала, что процесс поставок вооружения налажен и с момента принятия решения до поставки проходит "день, если не меньше"
Фото: ЕРА

Пакеты оборонной помощи, которые США будут предоставлять Украине в ближайшее время, будут определяться с учетом ситуации на фронте. Об этом посол США Бриджит Бринк сказана на пресс-конференции в Киеве 2 июня, трансляцию вело Общественное.

Посол подчеркнула, что 11-й пакет военной помощи – не последний, так как входит в пакет помощи общей стоимостью $40 млрд.

"Поэтому каждый пакет помощи будет упорядочиваться, отталкиваясь от ситуации на поле боя и от разговоров с украинцами относительно того, в чем они нуждаются", – добавила она. 

Бринк отметила, что процесс поставок вооружения налажен и с момента принятия решения до поставки проходит "день, если не меньше".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Всего с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.

В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, вооружение, посол США, военная помощь, война России против Украины, Бриджит Бринк
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