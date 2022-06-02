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Противокорабельные ракеты и ПТРК. Глава МИД Швеции объявила о пакете военной и финансовой помощи для Украины на €95 млн

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Пакет поддержки Украины также включает финансовую помощь ВСУ, написала глава МИД Швеции
Пакет поддержки Украины также включает финансовую помощь ВСУ, написала глава МИД Швеции
Фото: EPA

Швеция предоставит Украине новый пакет военной и финансовой помощи на общую сумму €95 млн.

Об этом 2 июня в Twitter сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

По ее словам, Швеция отправит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы (ПТРК) и винтовки калибра 12,7 с боеприпасами.

"Этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Общая сумма – более €95 млн. Война России против Украины должна прекратиться!" – написала Линде.

Поддержка Украины является не только вопросом солидарности, но и важным фактором безопасности Швеции, заявил на пресс-конференции министр финансов страны Микаэль Дамберг, которого цитирует SVT.

Он отметил, что для дополнительной поддержки Украины правительство Швеции приняло решение о внесении изменений в бюджет страны.

По его словам, предоставленная помощь соответствует запросу Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Швеция после нападения РФ 24 февраля предоставила Украине несколько партий вооружения.

Так, в начале марта Швеция отправила Украине 5 тыс. противотанковых гранатометов Pansarskott, 86,5 тыс. бронежилетов, 5 тыс. шлемов и 135 тыс. сухпайков, отмечал SVT.

Еще 5 тыс. бронированных противотанковых снарядов были отправлены в конце месяца.

Кроме того, Швеция перечисляла средства на гуманитарную помощь Украине и на поддержку ВСУ.

Теги: Украина, Швеция, правительство, вооружение, военная помощь, боеприпасы, МИД Швеции, ВСУ, война России против Украины, ракеты, ПТРК , Анн Линде
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