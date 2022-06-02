Противокорабельные ракеты и ПТРК. Глава МИД Швеции объявила о пакете военной и финансовой помощи для Украины на €95 млн

Об этом 2 июня в Twitter сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.
По ее словам, Швеция отправит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы (ПТРК) и винтовки калибра 12,7 с боеприпасами.
"Этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Общая сумма – более €95 млн. Война России против Украины должна прекратиться!" – написала Линде.
Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to * . This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against * must stop!— Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2022
Поддержка Украины является не только вопросом солидарности, но и важным фактором безопасности Швеции, заявил на пресс-конференции министр финансов страны Микаэль Дамберг, которого цитирует SVT.
Он отметил, что для дополнительной поддержки Украины правительство Швеции приняло решение о внесении изменений в бюджет страны.
По его словам, предоставленная помощь соответствует запросу Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Швеция после нападения РФ 24 февраля предоставила Украине несколько партий вооружения.
Так, в начале марта Швеция отправила Украине 5 тыс. противотанковых гранатометов Pansarskott, 86,5 тыс. бронежилетов, 5 тыс. шлемов и 135 тыс. сухпайков, отмечал SVT.
Еще 5 тыс. бронированных противотанковых снарядов были отправлены в конце месяца.
Кроме того, Швеция перечисляла средства на гуманитарную помощь Украине и на поддержку ВСУ.