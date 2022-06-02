Противокорабельные ракеты и ПТРК. Глава МИД Швеции объявила о пакете военной и финансовой помощи для Украины на €95 млн

Об этом 2 июня в Twitter сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

По ее словам, Швеция отправит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы (ПТРК) и винтовки калибра 12,7 с боеприпасами.

"Этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Общая сумма – более €95 млн. Война России против Украины должна прекратиться!" – написала Линде.

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to * . This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against * must stop! — Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2022

Поддержка Украины является не только вопросом солидарности, но и важным фактором безопасности Швеции, заявил на пресс-конференции министр финансов страны Микаэль Дамберг, которого цитирует SVT.

Он отметил, что для дополнительной поддержки Украины правительство Швеции приняло решение о внесении изменений в бюджет страны.

По его словам, предоставленная помощь соответствует запросу Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)