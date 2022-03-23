Швеция передаст Украине еще 5 тыс. противотанковых снарядов

Петер Хультквист: Очень отрадно, что они могут помешать планам России добиться успеха в Украине Фото: EPA

По словам Хультквиста, новый пакет военной поддержки для Украины также будет включать оборудование для разминирования.

"Очень отрадно, что они могут помешать планам России добиться успеха в Украине", – цитирует слова Хультквиста шведская телекомпания SVT.

Финансовый комитет шведского Риксдага обсудит новый пакет военной поддержки, чтобы принять официальное решение. Стоимость партии оружия и оборудования, по информации SVT, оценивается примерно в 205 млн шведских крон (около $21,7 млн).

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