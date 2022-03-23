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Швеция передаст Украине еще 5 тыс. противотанковых снарядов

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Петер Хультквист: Очень отрадно, что они могут помешать планам России добиться успеха в Украине
Петер Хультквист: Очень отрадно, что они могут помешать планам России добиться успеха в Украине
Фото: EPA

Еще 5 тыс. бронированных противотанковых снарядов будут отправлены из Швеции в Украину, сообщил "Шведскому радио" министр обороны страны Петер Хультквист.

По словам Хультквиста, новый пакет военной поддержки для Украины также будет включать оборудование для разминирования.

"Очень отрадно, что они могут помешать планам России добиться успеха в Украине", – цитирует слова Хультквиста шведская телекомпания SVT.

Финансовый комитет шведского Риксдага обсудит новый пакет военной поддержки, чтобы принять официальное решение. Стоимость партии оружия и оборудования, по информации SVT, оценивается примерно в 205 млн шведских крон (около $21,7 млн).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Это уже вторая партия вооружения, которую Швеция передает Украине, ранее она отправила 5 тыс. противотанковых гранатометов Pansarskott, 86,5 тыс. бронежилетов, 5 тыс. шлемов и 135 тыс. сухпайков, писало SVT.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Twitter, что Швеция отправила на поддержку Вооруженных сил Украины 500 млн крон (более $53 млн). 

Швеция также перечислила с начала войны 620 млн шведских крон (€46,6 млн) на гуманитарную помощь Украине.

Шведский профсоюз портовых рабочих объявил о блокаде российских кораблей с 28 марта. "Мы делаем это, чтобы поддержать наших коллег в украинских портах и гражданское население страны. Это то, что мы можем сделать", – отметили в профсоюзе.

Теги: Россия, Украина, оружие, Швеция, война, вооружение, помощь, война России против Украины, финансы, разминирование
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