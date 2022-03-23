Швеция передаст Украине еще 5 тыс. противотанковых снарядов

По словам Хультквиста, новый пакет военной поддержки для Украины также будет включать оборудование для разминирования.
"Очень отрадно, что они могут помешать планам России добиться успеха в Украине", – цитирует слова Хультквиста шведская телекомпания SVT.
Финансовый комитет шведского Риксдага обсудит новый пакет военной поддержки, чтобы принять официальное решение. Стоимость партии оружия и оборудования, по информации SVT, оценивается примерно в 205 млн шведских крон (около $21,7 млн).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Это уже вторая партия вооружения, которую Швеция передает Украине, ранее она отправила 5 тыс. противотанковых гранатометов Pansarskott, 86,5 тыс. бронежилетов, 5 тыс. шлемов и 135 тыс. сухпайков, писало SVT.
4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Twitter, что Швеция отправила на поддержку Вооруженных сил Украины 500 млн крон (более $53 млн).
Швеция также перечислила с начала войны 620 млн шведских крон (€46,6 млн) на гуманитарную помощь Украине.
Шведский профсоюз портовых рабочих объявил о блокаде российских кораблей с 28 марта. "Мы делаем это, чтобы поддержать наших коллег в украинских портах и гражданское население страны. Это то, что мы можем сделать", – отметили в профсоюзе.