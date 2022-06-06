Резников впервые встретился с послом США Бринк. Она пообещала "беспрецедентный уровень помощи США"

По словам Бринк, США будут делать все возможное, чтобы "укрепить Украину на поле боя" Фото: EPA

"Я был очень рад провести первую личную встречу с новоназначенным послом США в Украине госпожой Бриджит А. Бринк. Назначение посла США в Украине является не только сигналом мощной дипломатической поддержки, но и важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества на благо Украины и США", – написал министр.

I was very pleased to have the 1st personal meeting with newly appointed @USAmbKyiv Ms. Bridget A. Brink. Appointment of the @USAmbKyiv is not only a signal of strong diplomatic support,but also an important step in strengthening bilateral cooperation * for the benefit of * & * pic.twitter.com/kEcQh4xw5g — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2022

Бринк, в свою очередь, подчеркнула, что Украина "вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью".

"Мы будем наращивать беспрецедентный уровень помощи США и делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя", – пообещала посол на английском и украинском.

Як я сказала @oleksiireznikov, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою. pic.twitter.com/sfFfurJVP7 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 6, 2022

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