Резников впервые встретился с послом США Бринк. Она пообещала "беспрецедентный уровень помощи США"

"Я был очень рад провести первую личную встречу с новоназначенным послом США в Украине госпожой Бриджит А. Бринк. Назначение посла США в Украине является не только сигналом мощной дипломатической поддержки, но и важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества на благо Украины и США", – написал министр.
I was very pleased to have the 1st personal meeting with newly appointed @USAmbKyiv Ms. Bridget A. Brink. Appointment of the @USAmbKyiv is not only a signal of strong diplomatic support,but also an important step in strengthening bilateral cooperation * for the benefit of * & * pic.twitter.com/kEcQh4xw5g— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2022
Бринк, в свою очередь, подчеркнула, что Украина "вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью".
"Мы будем наращивать беспрецедентный уровень помощи США и делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя", – пообещала посол на английском и украинском.
Як я сказала @oleksiireznikov, Україна надихнула світ своєю сміливістю та винахідливістю. Ми нарощуватимемо безпрецедентний рівень допомоги США і робитимемо все можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою. pic.twitter.com/sfFfurJVP7— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 6, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.
31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.
25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.
Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИД. 2 июня она вручила верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому.
Посол называла в числе своих главных приоритетов в работе помощь Украине в защите от российской агрессии и восстановлении после войны.