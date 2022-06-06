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Резников впервые встретился с послом США Бринк. Она пообещала "беспрецедентный уровень помощи США"

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По словам Бринк, США будут делать все возможное, чтобы "укрепить Украину на поле боя"
По словам Бринк, США будут делать все возможное, чтобы "укрепить Украину на поле боя"
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с новоназначенным послом США в Украине Бриджит Бринк. Об этом он написал в Twitter.

"Я был очень рад провести первую личную встречу с новоназначенным послом США в Украине госпожой Бриджит А. Бринк. Назначение посла США в Украине является не только сигналом мощной дипломатической поддержки, но и важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества на благо Украины и США", – написал министр. 

Бринк, в свою очередь, подчеркнула, что Украина "вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью".

"Мы будем наращивать беспрецедентный уровень помощи США и делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя", – пообещала посол на английском и украинском

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИД. 2 июня она вручила верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому.

Посол называла в числе своих главных приоритетов в работе помощь Украине в защите от российской агрессии и восстановлении после войны. 

Теги: США, посол США, помощь, Алексей Резников, война России против Украины, посол, Бриджит Бринк
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