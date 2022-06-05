Резников: Мои оптимистичные прогнозы, что войну реально закончить до конца года

Резников: Это не вторая армия в мире, мы называем их "орками" Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал он.

Министр считает, что в Кремле мечтают "собрать" так называемые их земли и после Украины российская агрессия будет направлена на Польшу, страны Балтии, Словакию, другие государства.

"Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем. [...] Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орками", – объяснил Резников.

Он заявил, что считает российскую армию не регулярной цивилизованной, а армией убийц, мародеров и насильников.

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