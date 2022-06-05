Резников: Мои оптимистичные прогнозы, что войну реально закончить до конца года

"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал он.
Министр считает, что в Кремле мечтают "собрать" так называемые их земли и после Украины российская агрессия будет направлена на Польшу, страны Балтии, Словакию, другие государства.
"Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем. [...] Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орками", – объяснил Резников.
Он заявил, что считает российскую армию не регулярной цивилизованной, а армией убийц, мародеров и насильников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока. В начале апреля из северных областей оккупантов вытеснили.
С середины апреля захватчики сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.
Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".
3 июня стало известно, что часть Северодонецка украинские военные отбили.