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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Мои оптимистичные прогнозы, что войну реально закончить до конца года

Резников: Это не вторая армия в мире, мы называем их "орками"
Резников: Это не вторая армия в мире, мы называем их "орками"
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

В 2022 году война России против Украины может завершиться, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил 4 июня на международном форуме по безопасности GLOBSEC-2022, проинформировало Министерство обороны Украины.

"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал он.

Министр считает, что в Кремле мечтают "собрать" так называемые их земли и после Украины российская агрессия будет направлена на Польшу, страны Балтии, Словакию, другие государства.

"Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем. [...] Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орками", – объяснил Резников.

Он заявил, что считает российскую армию не регулярной цивилизованной, а армией убийц, мародеров и насильников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока. В начале апреля из северных областей оккупантов вытеснили.

С середины апреля захватчики сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.

Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

3 июня стало известно, что часть Северодонецка украинские военные отбили.

Теги: Россия, армия, война, военные, оккупация, Алексей Резников, вторжение, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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