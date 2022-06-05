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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Война надолго, активная фаза – года на два. Пока ресурсов у России хватает

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Бабченко считает, что надо настраиваться на долгую войну, так как пока ресурсов у России хватает
Бабченко считает, что надо настраиваться на долгую войну, так как пока ресурсов у России хватает
Фото: EPA

Активная фаза войны России против Украины продлится еще около двух лет, за ними пойдут годы пассивной фазы. Такое мнение в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист Аркадий Бабченко.

"Активная фаза, я думаю, года на два. Как и в тот раз было с 2014-го по 2016-й. Дальше будет устаканивание линии фронта и некая пассивная фаза еще на годы. После чего, я думаю, все-таки Россия сумеет поставить новые поставки всех сервоприводов и чипов от пылесосов, которые им заблокировали, и попробует полезть четвертый раз. И вот тогда-то это и будет их окончательным поражением", – считает журналист.

Он добавил, что надо настраиваться на долгую войну, так как пока ресурсов у России хватает.

"Мы можем смеяться сколько угодно над тем, что из 10 танков они могут собрать один, но один из 10 они могут. А этих 10 у них дофигища. Война перешла в стадию артиллерийских снарядов, вот этого дерьмища у них на складах просто немерено. Так что стрелять они могут еще долго и будут это делать", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Аркадий Бабченко, война России против Украины
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