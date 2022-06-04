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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: Экономика России в конце концов рухнет, и там образуется Северный Иран

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Бабченко сравнил будущее экономики России с Северным Ираном и КНДР
Бабченко сравнил будущее экономики России с Северным Ираном и КНДР
Фото: EPA

Российская экономика под давлением санкций рухнет, и РФ окажется в ситуации, схожей с Северным Ираном или КНДР. Такое мнение в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист Аркадий Бабченко.

"Экономика там рухнет. Как скоро, я не знаю, это нескоро, это вопрос не короткосрочной перспективы. Но в конце концов она рухнет, никуда не денешься. И там образуется Северный Иран", – сказал он.

Бабченко напомнил, что Северный Иран после Исламской революции 1979 года все еще живет, хоть и в нищете.

"40–50 лет Иран в таком состоянии с аятоллами (почетное звание шиитских богословов, имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права. – "ГОРДОН") и геями, которых они вешают на подъемных кранах, в полной нищете. Тем не менее существуют", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что в похожей ситуации находится и Северная Корея.

"Вот Россия какое-то время тоже будет существовать в таком режиме и достаточно долгое время. И лично меня это устроит, потому что ни Иран, ни Северная Корея за границы свои лезть уже не могут, им не хватает сил", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После введенных против РФ санкций за вторжение в Украину рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт.

В министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но, как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 годах на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". В агентстве отметили, что платеж в другой валюте равносилен дефолту, хотя у правительства есть время до начала мая, чтобы конвертировать рубли в доллары.

Это может быть первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что комитет по определению кредитных деривативов признал ОАО "Российские железные дороги" неплатежеспособным после невыплаты процентов по облигациям.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Иран, КНДР, экономика, Аркадий Бабченко, война России против Украины
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