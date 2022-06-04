Бабченко: Экономика России в конце концов рухнет, и там образуется Северный Иран

"Экономика там рухнет. Как скоро, я не знаю, это нескоро, это вопрос не короткосрочной перспективы. Но в конце концов она рухнет, никуда не денешься. И там образуется Северный Иран", – сказал он.

Бабченко напомнил, что Северный Иран после Исламской революции 1979 года все еще живет, хоть и в нищете.

"40–50 лет Иран в таком состоянии с аятоллами (почетное звание шиитских богословов, имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права. – "ГОРДОН") и геями, которых они вешают на подъемных кранах, в полной нищете. Тем не менее существуют", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что в похожей ситуации находится и Северная Корея.

"Вот Россия какое-то время тоже будет существовать в таком режиме и достаточно долгое время. И лично меня это устроит, потому что ни Иран, ни Северная Корея за границы свои лезть уже не могут, им не хватает сил", – подытожил он.

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