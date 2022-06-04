Бабченко: После Путина следующим царем будет Навальный или Кадыров. Тогда действительно будет весело

Бабченко считает, что, к примеру, следующим главой Кремля может стать оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится за решеткой.

"Если доживет Навальный, то, скорее всего, следующим царем России будет он. Но никакой речи о возврате Крыма [Украине] не будет. Навальный будет поначалу пробовать построить в России какую-то демократию со свободными выборами. Но для того, чтобы в России были свободные выборы, ты им должен скармливать величие. Любой, даже самый оппозиционный политик в России должен народу скармливать величие. Катарсиса не произошло, денацификации не было, потому у них все еще "величие, величие, величие"... И он вынужден будет им это скармливать", – убежден журналист.

При худшем сценарии Россию возглавят более радикальные политики, продолжил он.

"Если это будет не оппозиционный политик, то там к власти придет вообще полный треш. Смесь – я не знаю – [главы Чечни] Рамзана Кадырова, [писателя и оппозиционного политика Эдуарда] Лимонова, попа Смирнова (речь идет о покойном протоиерее Русской православной церкви Дмитрии Смирнове, известном скандальными высказываниями, в частности, на тему семьи и гражданских браков. – "ГОРДОН") и [писателя] Захара Прилепина. Лимонов с попом Смирновым, правда, померли... Но вот [российского националиста Максима] Марцинкевича еще туда можно добавить, чтобы немножко приперчить", – сказал Бабченко.

Он подчеркнул, что считает приход к власти в РФ Кадырова весьма вероятным.

"Я совершенно не исключаю, что, когда на Красной площади осядет пыль, следующим царем России будет Рамзан Кадыров. Тогда нам действительно всем придется весело. Сейчас это все цветочки по сравнению с тем, что будет потом", – предупредил журналист.

ВИДЕО

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com