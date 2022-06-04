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Бабченко: После Путина следующим царем будет Навальный или Кадыров. Тогда действительно будет весело

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Бабченко: Любой, даже самый оппозиционный политик в России должен народу скармливать величие
Бабченко: Любой, даже самый оппозиционный политик в России должен народу скармливать величие
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

После Владимира Путина к власти в РФ придет новый "царь". Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

Бабченко считает, что, к примеру, следующим главой Кремля может стать оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится за решеткой.

"Если доживет Навальный, то, скорее всего, следующим царем России будет он. Но никакой речи о возврате Крыма [Украине] не будет. Навальный будет поначалу пробовать построить в России какую-то демократию со свободными выборами. Но для того, чтобы в России были свободные выборы, ты им должен скармливать величие. Любой, даже самый оппозиционный политик в России должен народу скармливать величие. Катарсиса не произошло, денацификации не было, потому у них все еще "величие, величие, величие"... И он вынужден будет им это скармливать", – убежден журналист.

При худшем сценарии Россию возглавят более радикальные политики, продолжил он.

"Если это будет не оппозиционный политик, то там к власти придет вообще полный треш. Смесь  я не знаю  [главы Чечни] Рамзана Кадырова, [писателя и оппозиционного политика Эдуарда] Лимонова, попа Смирнова (речь идет о покойном протоиерее Русской православной церкви Дмитрии Смирнове, известном скандальными высказываниями, в частности, на тему семьи и гражданских браков"ГОРДОН"и [писателя] Захара Прилепина. Лимонов с попом Смирновым, правда, померли... Но вот [российского националиста Максима] Марцинкевича еще туда можно добавить, чтобы немножко приперчить", – сказал Бабченко.

Он подчеркнул, что считает приход к власти в РФ Кадырова весьма вероятным.

"Я совершенно не исключаю, что, когда на Красной площади осядет пыль, следующим царем России будет Рамзан Кадыров. Тогда нам действительно всем придется весело. Сейчас это все цветочки по сравнению с тем, что будет потом", – предупредил журналист.

ВИДЕО
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

По информации американской разведки, Путин имеет все меньшее влияние на подчиненных, а в самом Кремле идет борьба, которой не было за все годы его правления, сообщил 2 июня Newsweek.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, выборы, Алексей Навальный, Рамзан Кадыров, демократия, Эдуард Лимонов, Аркадий Бабченко, Алеся Бацман, Захар Прилепин, Дмитрий Смирнов
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