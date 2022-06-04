Бабченко: Я 20 лет слышу, что Путин болен. Но он только молодеет и расцветает – ботокс делает свое дело

"Вы же любите [российского политолога] Валерия Соловья. Вот я его тоже очень люблю. Когда мне совсем чего-то грустно и тоскливо, я включаю Валерия Соловья и каждое утро начинаю с его фразы (я 20 лет слышу одну и ту же фразу): "Путин умрет сегодня в обед от лейкемии, Россия развалится". Это он говорит 20 лет! То, что Путин болен, я слышу 20 лет от всевозможных экспертов. А Путин только молодеет и расцветает – ботокс делает свое дело. Поэтому чего вдруг ему умирать сейчас, я не знаю", – сказал Бабченко.
По его мнению, Путин умрет от старости.
"Он умрет старым в своей постели и невероятно богатым. Это совершенно точно", – добавил журналист.
"А как же высшая справедливость?" – спросила Бацман.
"Это не ко мне, я не Бог. Хоть у меня и был небольшой опыт воскресения, но такие вопросы я не решаю", – ответил Бабченко.
В последние годы СМИ много писали об ухудшении здоровья находящегося при власти в РФ более 20 лет Путина.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
В мае многие западные СМИ написали, что у Путина рак. Издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена сообщило, что у президента РФ рак крови. Американский режиссер Оливер Стоун, который взял у Путина несколько интервью, заявил, что президент РФ якобы уже поборол рак. В то же время американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.