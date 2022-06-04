Бабченко: Я 20 лет слышу, что Путин болен. Но он только молодеет и расцветает – ботокс делает свое дело

Бабченко: Хоть у меня и был небольшой опыт воскресения, но такие вопросы я не решаю Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Вы же любите [российского политолога] Валерия Соловья. Вот я его тоже очень люблю. Когда мне совсем чего-то грустно и тоскливо, я включаю Валерия Соловья и каждое утро начинаю с его фразы (я 20 лет слышу одну и ту же фразу): "Путин умрет сегодня в обед от лейкемии, Россия развалится". Это он говорит 20 лет! То, что Путин болен, я слышу 20 лет от всевозможных экспертов. А Путин только молодеет и расцветает – ботокс делает свое дело. Поэтому чего вдруг ему умирать сейчас, я не знаю", – сказал Бабченко.

По его мнению, Путин умрет от старости.

"Он умрет старым в своей постели и невероятно богатым. Это совершенно точно", – добавил журналист.

"А как же высшая справедливость?" – спросила Бацман.

"Это не ко мне, я не Бог. Хоть у меня и был небольшой опыт воскресения, но такие вопросы я не решаю", – ответил Бабченко.

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