Пугачев: Я допускаю рак у Путина. Просто по возрасту. Почему нет? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

"Я допускаю [рак у Путина]. Просто по возрасту. Почему нет? Я допускаю рак в 70 лет. Знаете, по статистике у 50% населения – рак. Вопрос: в какому возрасте? Это открытая статистика (редакции не удалось подтвердить эти данные, Всемирная организация здравоохранения сообщала, что каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина болеют раком на каком-то этапе жизни. – "ГОРДОН"). Просто у одних рак в детстве, у других – [в зрелом возрасте]. Более того, рак лечится, хоча, конечно, зависит, что за онкологическое заболевание", – сказал Пугачев.

Бизнесмен рассказал, что у него есть знакомые, которые после выявления онкологического заболевания, используя иммуно- и химиотерапию, живут по 10–20 лет.

"В принципе они живут и особенно работоспособности не теряют. Поэтому когда я слышу возгласы: "У него рак, он завтра помрет"... Ну так может говорить только человек, который ничего про это не понимает. На самом деле это не так", – сказал Пугачев.

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