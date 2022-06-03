Пугачев: Я допускаю рак у Путина

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".
"Я допускаю [рак у Путина]. Просто по возрасту. Почему нет? Я допускаю рак в 70 лет. Знаете, по статистике у 50% населения – рак. Вопрос: в какому возрасте? Это открытая статистика (редакции не удалось подтвердить эти данные, Всемирная организация здравоохранения сообщала, что каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина болеют раком на каком-то этапе жизни. – "ГОРДОН"). Просто у одних рак в детстве, у других – [в зрелом возрасте]. Более того, рак лечится, хоча, конечно, зависит, что за онкологическое заболевание", – сказал Пугачев.
Бизнесмен рассказал, что у него есть знакомые, которые после выявления онкологического заболевания, используя иммуно- и химиотерапию, живут по 10–20 лет.
"В принципе они живут и особенно работоспособности не теряют. Поэтому когда я слышу возгласы: "У него рак, он завтра помрет"... Ну так может говорить только человек, который ничего про это не понимает. На самом деле это не так", – сказал Пугачев.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.