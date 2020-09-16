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Российский националист Тесак покончил с собой в СИЗО

Российского националиста и лидера скандального проекта "Оккупай-педофиляй" нашли мертвым в СИЗО Челябинска, где он отбывал наказание за создание сообщества, нападавшего на людей в Москве.

СМИ сообщают, что Марцинкевич оставил предсмертную записку
СМИ сообщают, что Марцинкевич оставил предсмертную записку
Скриншот: Стражник Небес / YouTube

Российский националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, обнаружен мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС.

Источники журналистов в правоохранительных органах сообщили, что Марцинкевич покончил с собой.

Смерть Марцинкевича изданию URA.ru подтвердили в Челябинской федеральной службе исполнения наказаний. В ведомстве сообщили, что в камере националист находился один и что сейчас проводятся две проверки – одну проводит Следственный комитет, вторую – сама ФСИН.

Telegram-канал Baza сообщает, что Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО и просит передать своей жене книгу про коммунизм и личный дневник. Записка, по данным Baza, завершается словами "Простите меня".

В то же время источник Life News утверждает, что записки не было. Адвокат Марцинкевича заявил изданию, что версия о самоубийстве нуждается в проверке.

Марцинкевич был трижды судим за экстремизм: в 2007 году его судили за неонацистские лозунги и экстремистские высказывания во время дебатов в клубе "Билингва", в 2009-м его признали виновным в распространении расистских видеороликов, в 2014-м он получил еще один срок за новые видеоролики.

Тесак также был лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является "борьба с педофилами".

В 2017 году его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, Марцинкевич создал сообщество "Реструкт". В 2013–2014 годах Марцинкевич и участники "Реструкта" нападали на людей в Москве "под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков".

Теги: Россия, СИЗО, самоубийство
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