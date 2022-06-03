Новый посол США в Украине назвала пять приоритетов своей работы

По словам дипломата, она обсудила их с президентом Владимиром Зеленским 2 июня.

"Они довольно просты. Первое – помочь Украине защитить себя и отразить российскую агрессию. Второе – сделать так, чтобы американская поддержка, особенно гуманитарная, дошла до тех, кто в ней больше всего нуждается. Третье – сделать все, что мы можем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершал военные преступления. Четвертое – убедиться в том, чтобы финансовая поддержка, оказываемая США, деньги американских налогоплательщиков не только помогли сейчас, но и смогли обеспечить восстановление Украины в будущем. И, наконец, пятое – восстановить наше посольство и вернуть наших людей и программы настолько быстро, насколько это возможно", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Постоянного посла США в Украине не было с мая 2019 года, когда на фоне скандала с якобы имевшим место давлением американского посольства на Генпрокуратуру Украины тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал Мари Йованович.

31 января 2022 года СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден определился с претендентом на пост нового посла США в Украине – это Бринк, которая была главой американской дипмиссии в Словакии. Ее кандидатуру одобрила Украина.

25 апреля Байден подтвердил намерение назначить Бринк послом США в Украине.

Посольство США в Киеве в последние месяцы не функционировало из-за войны. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин 8 мая приехала в столицу Украины, но диппредставительство США работу тогда еще не возобновляло. 18 мая посольство Соединенных Штатов официально возобновило работу в Киеве, над зданием диппредставительства поднят флаг США.

Бринк прибыла в Киев 29 мая и на следующий день вручила верительные грамоты в МИД.

2 июня она вручила верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому.