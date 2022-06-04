Резников: Украина начала оборону без адекватной поддержки демократического мира. Ситуация меняется, но медленно

По его словам, украинским военным необходимы реактивные системы залпового огня и другая артиллерия, танки, противокорабельные системы, беспилотники, средства противоракетной и противовоздушной обороны, специальные ракеты для противодействия радиолокационным средствам врага, которые позволят применять украинскую авиацию.
"Мы нуждаемся в них быстро и в количествах, соответствующих масштабам угроз. Украина попала в условия войны без соответствующей адекватной поддержки демократического мира. Ситуация сейчас меняется, но медленно. Мы ценим вклад каждой страны, которая в настоящее время с Украиной, которая взяла обязательство приложить усилия для повышения эффективности международной поддержки", – сказал Резников.
Он также раскритиковал скорость передачи вооружения, задержки которого на дни и недели в условиях войны приводят к гибели украинцев.
"Мы нуждаемся в упрощенных и ускоренных процедурах. [...] Идеальная цель – получить оружие и военную технику как органическое подразделение (organic unit). Украина изменила философию в запросах на поставку оружия: если в первый месяц войны мы сосредоточивались на получении противотанковых и зенитных переносных комплексов, то сейчас характер войны изменился и нам нужно больше тяжелого вооружения", – объяснил Резников.
Министр отметил, что запасы оружия и боеприпасов советских времен заканчиваются, поэтому их нужно менять на оружие, боеприпасы и военную технику стандартов НАТО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В связи с открытым вторжением России в Украину 24 февраля страны Запада начали принимать решения об оборонной помощи Украине.
В мае Резников говорил, что тяжелое вооружение уже поступает в Украину.
В частности, Конгресс США утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.