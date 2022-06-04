Резников: Украина начала оборону без адекватной поддержки демократического мира. Ситуация меняется, но медленно

По его словам, украинским военным необходимы реактивные системы залпового огня и другая артиллерия, танки, противокорабельные системы, беспилотники, средства противоракетной и противовоздушной обороны, специальные ракеты для противодействия радиолокационным средствам врага, которые позволят применять украинскую авиацию.

"Мы нуждаемся в них быстро и в количествах, соответствующих масштабам угроз. Украина попала в условия войны без соответствующей адекватной поддержки демократического мира. Ситуация сейчас меняется, но медленно. Мы ценим вклад каждой страны, которая в настоящее время с Украиной, которая взяла обязательство приложить усилия для повышения эффективности международной поддержки", – сказал Резников.

Он также раскритиковал скорость передачи вооружения, задержки которого на дни и недели в условиях войны приводят к гибели украинцев.

"Мы нуждаемся в упрощенных и ускоренных процедурах. [...] Идеальная цель – получить оружие и военную технику как органическое подразделение (organic unit). Украина изменила философию в запросах на поставку оружия: если в первый месяц войны мы сосредоточивались на получении противотанковых и зенитных переносных комплексов, то сейчас характер войны изменился и нам нужно больше тяжелого вооружения", – объяснил Резников.

Министр отметил, что запасы оружия и боеприпасов советских времен заканчиваются, поэтому их нужно менять на оружие, боеприпасы и военную технику стандартов НАТО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)