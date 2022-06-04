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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Украина начала оборону без адекватной поддержки демократического мира. Ситуация меняется, но медленно

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ВСУ уже использует поставленное союзниками тяжелое вооружение
ВСУ уже использует поставленное союзниками тяжелое вооружение
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Вооруженные силы Украины для противостояния российской агрессии нуждаются в поставках вооружений. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 4 июня на международном форуме по безопасности GLOBSEC-2022, информирует Министерство обороны Украины.

По его словам, украинским военным необходимы реактивные системы залпового огня и другая артиллерия, танки, противокорабельные системы, беспилотники, средства противоракетной и противовоздушной обороны, специальные ракеты для противодействия радиолокационным средствам врага, которые позволят применять украинскую авиацию.

"Мы нуждаемся в них быстро и в количествах, соответствующих масштабам угроз. Украина попала в условия войны без соответствующей адекватной поддержки демократического мира. Ситуация сейчас меняется, но медленно. Мы ценим вклад каждой страны, которая в настоящее время с Украиной, которая взяла обязательство приложить усилия для повышения эффективности международной поддержки", – сказал Резников.

Он также раскритиковал скорость передачи вооружения, задержки которого на дни и недели в условиях войны приводят к гибели украинцев.

"Мы нуждаемся в упрощенных и ускоренных процедурах. [...] Идеальная цель – получить оружие и военную технику как органическое подразделение (organic unit). Украина изменила философию в запросах на поставку оружия: если в первый месяц войны мы сосредоточивались на получении противотанковых и зенитных переносных комплексов, то сейчас характер войны изменился и нам нужно больше тяжелого вооружения", – объяснил Резников.

Министр отметил, что запасы оружия и боеприпасов советских времен заканчиваются, поэтому их нужно менять на оружие, боеприпасы и военную технику стандартов НАТО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В связи с открытым вторжением России в Украину 24 февраля страны Запада начали принимать решения об оборонной помощи Украине.

В мае Резников говорил, что тяжелое вооружение уже поступает в Украину.

В частности, Конгресс США утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Теги: Россия, НАТО, оружие, война, военные, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, вооружение, агрессия, Алексей Резников, боеприпасы, артиллерия, вторжение, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины
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