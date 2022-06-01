Резников: Стратегическая концепция НАТО до 2030 года будет чрезвычайно слаба, если в ней не будет четкого места для Украины в международно признанных границах

По словам Резникова, кроме уже традиционных акцентов на том, что Украина нуждается в тяжелом оружии, быстро и в достаточном количестве, он предложил членам Ассамблеи, одновременно представляющим парламенты своих стран, принять во внимание три вещи.
Первая из них заключается в том, что Кремль совершает преступление геноцида против украинского народа и при этом пытается терроризировать мир угрозой глобального продовольственного кризиса. Как подчеркнул Резников, это государственный терроризм, который так и должен быть оценен в каждой стране свободного мира.
"Второе. Россия инвестирует колоссальные ресурсы в ложь, спекулируя на проблемах, которые сама и создает. Я призвал переговорщиков к лидерству в разъяснении своим гражданам того, что делает кремлевский режим с Европой", – сказал министр.
По его словам, разговоры об "усталости" от Украины и войны, которые пытаются искусственно раздувать российские вожди, и объективные сложности исчезнут только тогда, когда будет устранена причина – российская агрессия.
"Третье. Нет никакого смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче собственной территории, чтобы временно унять Москву. Это только увеличит аппетиты агрессора. Кроме того, подобные шаги не примут ни украинские власти, ни украинский народ", – сказал Резников.
Он подчеркнул, что если кто-то думает таким образом прекратить войну – получит противоположный результат: война придет "прямо на границы НАТО и ЕС".
"В эфирах российские пропагандисты, напрямую контролируемые Кремлем, уже прямо говорят, что пора России "демилитаризировать" не только Украину, но и весь Североатлантический альянс. То есть мы слышим прямые угрозы безопасности всего мира. Будут миллионы новых беженцев и сотни миллиардов новых убытков для Европы", – сказал он.
Министр обратил внимание на то, что в итоговой декларации в поддержку Украины, среди прочего, Ассамблея признала, что агрессией против Украины Россия не только стремится уничтожить украинскую демократию, но и запугать другие суверенные и демократические страны и, соответственно, подорвать ценности, основополагающие для НАТО и всего демократического, цивилизованного и мирного мира. С другой стороны, члены Ассамблеи констатировали, что действия Москвы создали новую стратегическую реальность и союзники и партнеры по Альянсу должны немедленно найти ответы, в том числе на долгосрочную перспективу.
"В этом контексте чрезвычайно важным будет саммит НАТО в Мадриде, где ожидается одобрение Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Я обратил внимание членов ПА НАТО, что эта концепция будет изначально слаба, если в ней не будет четкого места для Украины в международно признанных границах. В частности, это может поощрить других игроков, рассматривающих вооруженную агрессию против независимого государства как способ достижения своих целей. В конце месяца мы увидим результат", – сказал Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 1 июня российские оккупанты временно захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.
Помимо этого, американская газета The New York Times в редакционной статье "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", опубликованной 19 мая, выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения".
Аналогичное мнение во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23 мая выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он считает, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.
Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала 31 мая, что не будет давить на власти Украины, чтобы они пошли на территориальные уступки России. Он отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
Украинские власти неоднократно подчеркивали, что любые территориальные уступки РФ абсолютно неприемлемы.