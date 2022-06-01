Резников: Стратегическая концепция НАТО до 2030 года будет чрезвычайно слаба, если в ней не будет четкого места для Украины в международно признанных границах

Резников: Россия инвестирует колоссальные ресурсы в ложь, спекулируя на проблемах, которые сама и создает Фото: Резніков Олексій / Facebook

По словам Резникова, кроме уже традиционных акцентов на том, что Украина нуждается в тяжелом оружии, быстро и в достаточном количестве, он предложил членам Ассамблеи, одновременно представляющим парламенты своих стран, принять во внимание три вещи.

Первая из них заключается в том, что Кремль совершает преступление геноцида против украинского народа и при этом пытается терроризировать мир угрозой глобального продовольственного кризиса. Как подчеркнул Резников, это государственный терроризм, который так и должен быть оценен в каждой стране свободного мира.

"Второе. Россия инвестирует колоссальные ресурсы в ложь, спекулируя на проблемах, которые сама и создает. Я призвал переговорщиков к лидерству в разъяснении своим гражданам того, что делает кремлевский режим с Европой", – сказал министр.

По его словам, разговоры об "усталости" от Украины и войны, которые пытаются искусственно раздувать российские вожди, и объективные сложности исчезнут только тогда, когда будет устранена причина – российская агрессия.

"Третье. Нет никакого смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче собственной территории, чтобы временно унять Москву. Это только увеличит аппетиты агрессора. Кроме того, подобные шаги не примут ни украинские власти, ни украинский народ", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что если кто-то думает таким образом прекратить войну – получит противоположный результат: война придет "прямо на границы НАТО и ЕС".

"В эфирах российские пропагандисты, напрямую контролируемые Кремлем, уже прямо говорят, что пора России "демилитаризировать" не только Украину, но и весь Североатлантический альянс. То есть мы слышим прямые угрозы безопасности всего мира. Будут миллионы новых беженцев и сотни миллиардов новых убытков для Европы", – сказал он.

Министр обратил внимание на то, что в итоговой декларации в поддержку Украины, среди прочего, Ассамблея признала, что агрессией против Украины Россия не только стремится уничтожить украинскую демократию, но и запугать другие суверенные и демократические страны и, соответственно, подорвать ценности, основополагающие для НАТО и всего демократического, цивилизованного и мирного мира. С другой стороны, члены Ассамблеи констатировали, что действия Москвы создали новую стратегическую реальность и союзники и партнеры по Альянсу должны немедленно найти ответы, в том числе на долгосрочную перспективу.

"В этом контексте чрезвычайно важным будет саммит НАТО в Мадриде, где ожидается одобрение Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Я обратил внимание членов ПА НАТО, что эта концепция будет изначально слаба, если в ней не будет четкого места для Украины в международно признанных границах. В частности, это может поощрить других игроков, рассматривающих вооруженную агрессию против независимого государства как способ достижения своих целей. В конце месяца мы увидим результат", – сказал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)