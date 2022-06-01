Байден: США не будут добиваться свержения Путина

Байден: Мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте Фото: ЕРА

Байден подчеркнул, что США "не ищут войны между НАТО и Россией".

"Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его изгнания в Москве. Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни атакуя российские войска", – написал президент США.

Он также добавил, что Вашингтон "не поощряет и не обеспечивает" Украине возможность нанесения ударов за пределами ее территории, поскольку не хочет продлевать войну "только ради того, чтобы причинить боль России".

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